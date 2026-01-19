El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, afirmó en Madrid que la República Dominicana ha experimentado un notable avance económico y social en los últimos cinco años. Destacó el aumento de la inversión y el desarrollo turístico, así como la mayor confianza de los inversionistas en la estabilidad económica y política del país. Según Paniagua, estos factores posicionan a la nación como un referente regional y con la mayor proyección de crecimiento económico para el año 2026.

También expresó su confianza en que la disminución de la percepción de riesgo representa un factor clave para la República Dominicana en el actual contexto de tensiones internacionales.

Dijo que “no hay razón para una depreciación de la moneda” y sostuvo que en los últimos 20 años el país ha tenido una depreciación inferior al 5%, lo que representa una gran estabilidad y una razón de confianza para los inversionistas.

Considera que en los últimos cinco años la percepción de riesgo se ha reducido de manera significativa. Explicó que el país dispone de suficientes divisas, y las genera de forma constante durante todo el año, por lo que lo esperado es una apreciación de la moneda local.

En una rueda de prensa previa a la participación del Banco Popular en la 46ª Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), celebrada en España y dedicada este año a México, Christopher Paniagua destacó la importancia de las inversiones mexicanas en la República Dominicana. Subrayó que, aunque México es considerado el principal competidor regional en materia turística, sus aportes representan un impulso positivo para el desarrollo del sector en el país.

Comentó que el crecimiento económico de la República Dominicana en 2025 alcanzó un 2.1% del PIB, y que para 2026 se proyecta un aumento de 4.5%, cifra que supera ampliamente a la de los demás países de la región. Señaló además que el turismo constituye un factor decisivo en este dinamismo económico.

“Confíen en nuestra estabilidad macroeconómica, vamos a seguir creciendo y vamos a tener que seguir modernizando nuestra oferta turística”, declaró Paniagua.

Reforma fiscal

Al ser consultado sobre una posible reforma fiscal, señaló que el Banco Popular la vería con simpatía siempre que se trate de una reforma integral que no afecte el crecimiento económico ni la estabilidad del país. Explicó que es cierto que el gobierno necesita incrementar sus recursos para poder financiar las inversiones y obras que resultan necesarias.

“Estamos abiertos a ver la reforma fiscal, siempre que sea integral y que no sea un obstáculo para el crecimiento económico de la República Dominicana”, destacó Paniagua.

Silencio y solidaridad con España

La rueda de prensa del Banco Popular se llevó a cabo en el Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid y comenzó con dos momentos de silencio en señal de solidaridad. El primero fue dedicado a España y a las comunidades afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, Andalucía, que dejó hasta ahora un saldo de 21 personas fallecidas. El segundo se realizó en memoria de la madre del camarógrafo dominicano Manuel Pujols, quien falleció el pasado domingo en Santo Domingo.

Paniagua, acompañado de los principales ejecutivos relacionados con el turismo en el Banco Popular, dijo que República Dominicana escogió con mucho tiempo, hace 30 años, el turismo como foco de desarrollo, y que desde entonces su entidad ha ido acompañando ese proceso.

Explicó que el éxito y la resiliencia del turismo son factores fundamentales para los turistas que visitan la República Dominicana. Cada visita de un turista, a cualquiera de los puntos escogidos, debe ser una experiencia memorable, porque el país tiene y mantiene estabilidad económica y política.

Para los inversionistas, ese factor es muy importante, y por eso la importancia de FITUR para el país, para el turismo y para el Banco Popular.

Dijo que el país ya tiene 91 mil habitaciones y que el Banco Popular ha acompañado en el financiamiento de una gran parte de ellas. La previsión para FITUR 2026 es que se realicen 43 reuniones de negocios de su entidad financiera, con empresarios y representantes de proyectos de inversión en el país.

Señaló que en el 2024 el Banco Popular dispuso de financiamiento por 1,300 millones de dólares, y el siguiente año 2025 aumentó a 1,600 millones de dólares, y que para el 2026 lo programado es de 1,900 millones.

El 90% de los fondos se ha destinado a proyectos turísticos en la zona Este, que abarcan desde La Romana-Bayahibe hasta Miches. Además, se desarrollan iniciativas en otras regiones del país, como Puerto Plata, donde se contemplan tres potenciales negocios, así como en Juan Dolio y en el suroeste, incluyendo el proyecto de Cabo Rojo, cuyo anuncio oficial se realizará esta misma semana con todos los detalles.

Grupo Meliá RD

Los datos en manos del presidente ejecutivo del Banco Popular indican que el país recibió el año pasado 11.2 millones de visitantes, que generaron ingresos por 11 mil 200 millones de dólares, con turistas que en un 80 por ciento llegaron por vía aérea y otro 20 por ciento que llegaron en cruceros, a través de 7 puertos con que cuenta el país.

El turismo no es estático

Explicó que la cartera del Banco Popular a nivel global en 2026 aumentó un 10%, pero que, segmentada, la cartera de turismo registró un incremento del 27%. Es la cartera de mayor crecimiento, seguida por la cartera de energía, que creció un 9%. Aclaró, sin embargo, que el principal producto de servicios del Banco Popular son los préstamos directos.

Dijo que, como el Banco Popular realizó una operación de inversión en dos hoteles del grupo Meliá en República Dominicana en 2025, con una inversión de 75 millones de dólares y adquiriendo el 25% de esas empresas, ya hay otras cuatro instituciones que tienen planificadas reuniones para este encuentro con ejecutivos del Popular, con el fin de evaluar transacciones similares.

Los datos en manos del presidente ejecutivo del Banco Popular indican que el país recibió el año pasado 11.2 millones de visitantes, que generaron ingresos por 11,200 millones de dólares. De estos turistas, un 80% llegó por vía aérea y el 20% restante en cruceros, a través de los 7 puertos con que cuenta la República Dominicana.

Operaciones financieras y nuevas tecnologías

Reveló que las operaciones del Banco Popular en 2025 siguieron creciendo, y ofreció cifras ya explicadas en una información anterior. Dijo que 93% de las operaciones del Banco se realizaron por canales digitales, y que por quinto año consecutivo el Banco Popular fue seleccionado por la Superintendencia de Bancos como líder del país en transformación digital.

Sostuvo que el Banco seguirá invirtiendo en nuevas tecnologías y muy especialmente en Inteligencia Artificial, para responder con mayor eficacia a las necesidades de los clientes.

José Mármol recordó que el libro de final de año 2025, publicado por la entidad, se titula Un salto de gigante: La Sociedad Dominicana hacia la digitalización, en el que se analizan y ofrecen explicaciones sobre las tendencias tecnológicas más avanzadas y las perspectivas que le esperan al país.

La apuesta del Banco Popular

Christopher Paniagua dijo que el Banco Popular surgió hace 62 años para democratizar en el país los servicios financieros, y que ha seguido cumpliendo con ese propósito, establecido por los fundadores de la entidad, encabezados por Alejandro Grullón. “Sembramos recursos en Punta Cana hace 30 años, que hoy es una realidad, y ahora los estamos sembrando en Miches, que será una realidad pronto y que ya está arrancando. Lo hicimos en Playa Dorada, donde han contado con nosotros, y ahora Puerto Plata está tomando impulso con el turismo de cruceros, y por esa ciudad llega el 78% de los turistas en barcos”.

Habló de Cabo Rojo, en el sur, donde el año pasado llegaron 160 mil turistas. Dijo que el ministro de Turismo, David Collado, y el presidente Luis Abinader han diseñado una estrategia correcta de diversificación del turismo. Señaló que también las fuentes del turismo se han diversificado, porque ahora llegan turistas de los países de América del Sur y de las islas del Caribe, aunque el 64% de los turistas proviene de Estados Unidos y Canadá.

En este punto habló de México como principal competidor turístico de RD, pero resaltó que el país cuenta con inversionistas turísticos importantes, como los 1,300 millones de dólares que representa la inversión de Moon Palace, o lo que significan los hoteles Hard Rock en el país, con una gran inversión. Es el más grande de los hoteles de todo el territorio nacional. En otras áreas, dijo que inversiones de Guatemala adquirieron Cemex en nuestro país, y que inversionistas brasileños adquirieron la Cervecería Nacional Dominicana.

Desafíos

Explicó que la Política de Cielos Abiertos firmada por el país con Estados Unidos es una ventaja para la aeronavegación y para el turismo, porque uno de los desafíos del sector es bajar los precios de los tickets aéreos. En ese sentido, valoró lo que realiza Arajet como proyecto en beneficio del turismo: “Arajet ha logrado éxitos y estamos orgullosos por ellos y por sus logros, y puedo decir que estamos avanzando en conversaciones con ellos para lograr acuerdos”.

El turismo cultural es otro desafío. Reveló que con la creación del Centro Cultural Taíno, en la Casa del Cordón, el grupo ha logrado la visita de más de 10 mil personas en un año que lleva ya el espacio en plena Ciudad Colonial. Dijo que la inversión realizada para establecer ese museo fue de 8 millones de dólares. Es una experiencia y una propuesta de valor, y próximamente se abrirá un nuevo museo en la ciudad de Santiago.

Dijo que han apoyado el fortalecimiento y la oferta arqueológica y cultural de Las Cuevas del Pomier en San Cristóbal, así como la Cueva de Las Maravillas, en San Pedro de Macorís. Muchos proyectos de la economía naranja han sido apoyados por el Banco Popular, que también quedaron registrados en un libro dado a conocer el año pasado.