Más de RD$ 104 millones pagó la Tesorería Nacional (TN) de deudas pendientes que tenía el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) con pequeños productores agropecuarios.

El tesorero nacional, Luis Delgado Sánchez, precisó que se procedió a honrar esos compromisos financieros, lo que demuestra el nivel de transparencia y de cumplimiento de la presente administración.

“Nosotros le hemos convocado a nuestra institución para pagarle la deuda que el Estado dominicano tenía con ustedes desde hace varios años y asumimos la liquidación de la deuda”, dijo el funcionario.

Los productores que recibieron sus pagos de la Tesorería Nacional por compromisos contraído por el Inespre fueron Prado del Campo SRL, RD$ 56.5 millones, Ramón Beato Castaño, RD$ 14.3 millones, M&CRD SRL RD$ 10.9 millones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También Mario José Imbert, RD$ 8 millones, Fernando Garrido CXA, RD$ 5.8 millones, Frankin Ramírez de los Santos, RD$ 5.5 millones, José Manuel de la Rosa Reyes, RD$ 2.5 millones.

Además, Productora Agropecuaria Me, RD$ 1.4 millones, Félix María Florentino, RD$ 840 mil, Eladio Serafín Coronado, RD$ 747 mil, Ricardo Almanzar Pérez, RD$ 735 mil, Ramón Emilio Serrata, RD$ 619 mil.

El total de erogación fue de RD$ 104 millones, distribuidos a 39 pequeños agricultores de diferentes partes del país.

Los beneficiarios son productores de habichuelas, pollos, ajos, cerdos, arroz, plátanos, huevos y banano, dijo la institución.

“Sabemos la importancia y el rol que ustedes juegan en la economía de sus provincias y en los consumidores dominicanos, y consciente de eso hemos hecho el mayor esfuerzo para que ustedes puedan tener sus pagos a tiempo y puedan honrar sus compromisos con sus suplidores y empleados”, agregó Delgado Sánchez.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más