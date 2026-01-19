Más de RD$ 104 millones pagó la Tesorería Nacional (TN) de deudas pendientes que tenía el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) con pequeños productores agropecuarios.
El tesorero nacional, Luis Delgado Sánchez, precisó que se procedió a honrar esos compromisos financieros, lo que demuestra el nivel de transparencia y de cumplimiento de la presente administración.
“Nosotros le hemos convocado a nuestra institución para pagarle la deuda que el Estado dominicano tenía con ustedes desde hace varios años y asumimos la liquidación de la deuda”, dijo el funcionario.
Los productores que recibieron sus pagos de la Tesorería Nacional por compromisos contraído por el Inespre fueron Prado del Campo SRL, RD$ 56.5 millones, Ramón Beato Castaño, RD$ 14.3 millones, M&CRD SRL RD$ 10.9 millones.
También Mario José Imbert, RD$ 8 millones, Fernando Garrido CXA, RD$ 5.8 millones, Frankin Ramírez de los Santos, RD$ 5.5 millones, José Manuel de la Rosa Reyes, RD$ 2.5 millones.
Además, Productora Agropecuaria Me, RD$ 1.4 millones, Félix María Florentino, RD$ 840 mil, Eladio Serafín Coronado, RD$ 747 mil, Ricardo Almanzar Pérez, RD$ 735 mil, Ramón Emilio Serrata, RD$ 619 mil.
El total de erogación fue de RD$ 104 millones, distribuidos a 39 pequeños agricultores de diferentes partes del país.
Los beneficiarios son productores de habichuelas, pollos, ajos, cerdos, arroz, plátanos, huevos y banano, dijo la institución.
“Sabemos la importancia y el rol que ustedes juegan en la economía de sus provincias y en los consumidores dominicanos, y consciente de eso hemos hecho el mayor esfuerzo para que ustedes puedan tener sus pagos a tiempo y puedan honrar sus compromisos con sus suplidores y empleados”, agregó Delgado Sánchez.
Noticias relacionadas
Aumento salarial de 8 % sigue por debajo del costo de la canasta básica
Regalía pascual será de RD$ 34 mil millones; antes del 5 de diciembre será desembolsado
Tesorería Nacional inaugura XV Seminario Internacional de Gestión de Tesorerías Públicas
Más de 770 mil jóvenes cotizan en la TSS, pero la mayoría recibe salarios bajos
Compartir esta nota