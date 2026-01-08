El salario se utiliza para satisfacer las necesidades básicas, adquirir bienes y servicios y lograr objetivos y metas financieras que se traducen en mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, en República Dominicana, el ingreso que percibe los trabajadores formales continúa mostrando una brecha frente al costo de vida.

A septiembre de 2025, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) registró 2,502,045 cotizantes, con un salario promedio de RD$ 37,960. No obstante, más de la mitad de los empleados formales, con 1,340,795 personas, equivalentes al 53.5 %, devengaban entre RD$ 15,000 y RD$ 30,000 mensuales. En contraste, apenas el 17.2 % (432,694 trabajadores) percibía ingresos superiores a RD$ 50,000.

Cuando se compara los ingresos con el costo de la canasta básica familiar, que a noviembre del año pasado se situó en RD$ 48,138, según datos del Banco Central dominicano (BC), el monto que supera en un 26.8 % los salarios cotizables de la mayoría de los trabajadores formales.

En este contexto, la Resolución CNS-01-2025 dispuso un aumento de 20 % al salario mínimo del sector privado no sectorizado, distribuido en un 12 % durante 2025 y un 8 % adicional a partir de febrero de 2026. Con este ajuste, el salario mínimo de las grandes empresas ascenderá a RD$ 27,988 mensuales desde febrero, cifra que permanece por debajo del costo de la canasta básica nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Incluso al tomar como referencia el quintil 1, correspondiente a los hogares más vulnerables, el costo de la canasta básica se ubicó en RD$ 28,849, es decir, RD$ 861 por encima del salario mínimo de las grandes empresas.

En el caso de las medianas empresas, el salario mínimo será de RD$ 25,656 mensuales; en las pequeñas, de RD$ 17,193; y en las microempresas, de RD$ 15,860.

La brecha se amplía al observar los demás quintiles de ingreso. El Banco Central informó que el quintil 2 registró un costo mensual de RD$ 37,564, monto que supera en un 34.2 % el salario mínimo de las grandes empresas y en un 46.4 % el de las medianas.

Para el quintil 3, la canasta básica alcanzó RD$ 44,270; en el quintil 4 ascendió a RD$ 51,212; y en el quintil 5 se elevó hasta RD$ 78,130 mensuales.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más