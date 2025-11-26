El Gobierno desembolsará RD$ 34,448 millones a los empleados del sector público como concepto de regalía pascual en 2025, informó el tesorero nacional, Luis Delgado.

Al detallar el monto que corresponde a doble sueldo del 2025, las instituciones centralizadas, compuesto por los ministerios y Dirección de Pensiones y Jubilaciones, otorgarán RD$ 25,000 millones. En tanto, las descentralizadas otorgarán RD$ 6,074 millones y las transferencias ascenderán a RD$ 2,302 millones.

En 2024, el doble sueldo ascendió a RD$ 30,777 millones.

Delgado comentó que la Tesorería Nacional es el organismo encargado de realizar los pagos del Gobierno, así como los pagos en dólares y euros que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y el Ministerio de Turismo (Mitur).

“Nosotros programamos el monto en dólares y euros para esos ministerios, y lo convertimos en pesos dominicanos, porque ellos pagan en moneda extranjera a sus colaboradores en el exterior”, explicó.

Agregó que los pagos se realizarán antes del cinco de diciembre, “la Tesorería está trabajando con las nóminas que están llegando y se están procesando”. Luego, agregó, se autorizará el pago.

La regalía pascual en República Dominicana es un sueldo adicional que los empleadores deben pagar a sus trabajadores antes del 24 de diciembre. Esta retribución está exenta del impuesto sobre la renta (ISR).

El salario de Navidad está registrado en la Ley 5235 y el Código de Trabajo, los cuales establecen que el trabajador tiene derecho a un salario de Navidad sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa.

Los trabajadores dominicanos tienen derecho a recibir el doble sueldo antes del 20 de diciembre, equivalente a la duodécima parte del salario ordinario devengado durante el año calendario.

Para calcular el doble sueldo con salario variable, se deben sumar todos los ingresos recibidos durante el año – considerando los salarios percibidos – y dividir el resultado entre 12, que corresponde a haber trabajado todos los 12 meses del año.

