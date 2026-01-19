El Ministerio de Energía y Minas informó que, en relación con el proyecto de exploración minera ubicado en Puerto Plata y Santiago, hasta ahora no se han producido hallazgos de importancia ni existe ningún plan de intervención o explotación en la cordillera Septentrional y precisó que los trabajos realizados han sido exclusivamente de carácter exploratorio.

La entidad aseguró que, en lo referente a esa concesión de exploración otorgada en julio de 2024, la administración actualmente no tiene planes de favorecer la explotación minera en esa zona del país.

Enfatizó que, durante octubre del pasado año, se ejecutaron pruebas geofísicas aerotransportadas y que, de acuerdo con los informes técnicos remitidos a la autoridad minera, los resultados no fueron satisfactorios para identificar yacimientos de interés económico, por lo que no se ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo o explotación.

La institución explicó que los procesos de exploración minera constituyen una práctica técnica, normal y regulada, orientada a conocer la presencia, características y potencial de los recursos minerales en un territorio determinado. Estas actividades no implican explotación ni autorizan la extracción comercial de minerales.

En ese sentido, Energía y Minas detalló que la fase exploratoria se limita a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, levantamientos técnicos y análisis científicos que permiten evaluar, de manera preliminar, la viabilidad de un área, siempre bajo la supervisión del Estado dominicano y en estricto cumplimiento de la Ley Minera 146-71 y la Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.

Reiteró el compromiso con una gestión responsable, transparente y respetuosa del medio ambiente y de las comunidades, garantizando que toda actividad vinculada a los recursos minerales del país se realice bajo los más altos estándares de supervisión institucional y en estricto apego al marco legal.

