El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, subrayó que el Gobierno trabaja en una estrategia integral que abarca generación, transmisión, distribución y regulación, con el objetivo de responder a las crecientes expectativas de la ciudadanía frente al servicio eléctrico.

“Lo que hoy satisface a la población no será suficiente en 2030. Las expectativas cambian rápidamente, y las políticas públicas deben anticiparse para ofrecer soluciones sostenibles”, expresó.

En el ámbito eléctrico, anunció que la capacidad instalada de energías renovables pasará de 1,300 a 2,800 megavatios para el 2028, con proyectos que incorporan almacenamiento para trasladar energía solar a las horas de mayor consumo.

Además, señaló que se invertirán US$ 450 millones en transmisión y US$ 250 millones anuales en distribución, incluyendo la incorporación de 25 nuevas subestaciones.

Respecto a la minería, resaltó que el país avanza hacia la actualización de una ley vigente desde 1971 y que las exploraciones de tierras raras en Pedernales permitirán declarar reservas en 2026.

Recordó que este sector jugó un papel decisivo durante la pandemia, al sostener parte de los programas sociales gracias al aporte del oro.

“La minería es un elemento importante para el desarrollo del país, sobre todo porque actúa como el sector contracíclico de la economía. Cuando hay incertidumbre mundial, el precio del oro se dispara y sostiene parte de nuestra estabilidad”, destacó el ministro.

En materia de hidrocarburos, Santos confirmó que en República Dominicana “sí hay gas y petróleo”, aunque recalcó que la clave está en determinar su factibilidad económica.

Informó que en noviembre de 2026 se lanzará una segunda ronda petrolera y que el próximo mes comenzará la exploración en Montecristi.

