El Banco Popular Dominicano, en el marco de su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, reafirmó su liderazgo como la principal entidad financiera del sector turístico del país, al anunciar que el balance de su cartera total dedicada a este renglón turístico asciende a US$1,900 millones, incluyendo aquí los financiamientos de la entidad bancaria y de Popular Bank, la filial bancaria de Grupo Popular que opera desde Panamá con licencia internacional. Esta cifra contempla tanto los préstamos actualmente vigentes como las facilidades crediticias ya aprobadas y pendientes de desembolso.

Este resultado es reflejo de una relación de largo plazo con la industria turística desde hace más de tres décadas, un sector cuyo potencial el Banco Popular identificó de forma pionera y acompañó en su crecimiento de manera sostenida y con un portafolio y un equipo especializados, contribuyendo a su consolidación como uno de los principales motores de la economía dominicana.

Gracias a este respaldo financiero, los clientes del Popular han podido construir y renovar más de 32,000 habitaciones hoteleras, así como fortalecer y diversificar la oferta turística complementaria, impulsando proyectos vinculados a servicios, infraestructura, logística y experiencias asociadas al ecosistema turístico. Este acompañamiento ha permitido generar más de 29,000 empleos directos y más de 87,000 indirectos, impactando positivamente en múltiples comunidades del país.

Estas informaciones fueron compartidas durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, señor Christopher Paniagua, quien destacó el buen momento que vive la República Dominicana ante los ojos de los inversionistas internacionales:

"En el Banco Popular vemos con plena convicción el potencial y el alto nivel de madurez que ha alcanzado el turismo dominicano, hoy convertido en uno de los principales polos de atracción para la inversión internacional. No solo somos el banco que más proyectos turísticos financia en el país; somos, sobre todo, el socio financiero de referencia del sector. Nuestro liderazgo se sustenta en la confianza construida, en la profundidad de nuestras relaciones y en un compromiso de largo plazo con el crecimiento, la innovación y la transformación de nuestros clientes”, afirmó el presidente ejecutivo del Popular.

Mayor inversión y nuevos proyectos para el desarrollo turístico

Durante el año 2025, el Banco Popular apoyó financieramente unos 15 proyectos turísticos, tanto en la zona Este como en la región Norte del país, y actualmente tiene en carpeta unos 17 proyectos para ser evaluados, cuya inversión total superará los US$2,300 millones con potenciales financiamientos de US$1,300 millones que impactarán en más de 7,000 habitaciones, contribuyendo a unos 6,000 empleos directos nuevos y 18,000 empleos indirectos, también distribuidos entre la zona Norte y la zona Este.

De cara a 2026, la entidad financiera ya dispone de un monto estimado de US$400 millones en facilidades crediticias aprobadas y pendientes de desembolso, lo que garantiza la continuidad de proyectos estratégicos y la incorporación de nuevas inversiones en infraestructura hotelera y servicios asociados.

Compromiso, innovación y visión de futuro

Como parte de su agenda en FITUR 2026, el Banco Popular desarrollará un programa enfocado en continuar impulsando el financiamiento turístico, la promoción de una oferta más diversificada del destino y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas con los distintos actores del sector.

En este contexto, la entidad tiene programadas cerca de cuarenta reuniones con cadenas hoteleras, desarrolladores y operadores turísticos nacionales e internacionales. El 50% de dichas reuniones se centrará en estudiar fórmulas de financiamiento para proyectos nuevos, de los cuales cuatro corresponden a inversionistas que hasta ahora no habían invertido en el país.

Además, cuatro de los encuentros de negocio previstos en esta FITUR se llevarán a cabo con clientes de multinacionales hoteleras importantes, que buscan un proyecto de estructuración similar al que el Popular acordó con Meliá Hotels International en 2025 y que fue reconocido como “Transacción del Año” por ASONAHORES (Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana). En esa ocasión, el gremio calificó dicha operación como un antes y un después en la forma en que se conciben y ejecutan las inversiones turísticas en el país, lo que sitúa al Popular como un referente regional en estructuración financiera para el sector hotelero.

Esta innovadora transacción consistió en estructurar la adquisición del 25% de las sociedades propietarias de los hoteles Paradisus Palma Real Golf & Spa y ZEL by Meliá, ubicados en el país, al tiempo que se completaba con un financiamiento directo del banco a largo plazo.

Fotografía grupal, luego de la rueda de prensa de hoy del Banco Popular en Madrid. (Fuente externa)

Relación financiera de décadas

Más allá del volumen de financiamiento otorgado y de la estructuración de transacciones, el liderazgo del Popular se expresa también en la profundidad de la relación financiera que mantiene con muchos de sus clientes turísticos, con los que lleva colaborando desde hace décadas, lo que evidencia un nivel de confianza, vinculación y excelencia en el servicio que distingue a la institución bancaria.

Junto al señor Christopher Paniagua, participaron en el encuentro con medios de comunicación los señores Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular; Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente del Área de Negocios Turísticos; José Hernández Caamaño, vicepresidente del Área de Ingeniería y Mantenimiento; Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable; y Karina Vallejo, gerente senior de la División de Negocios Turísticos.

También estuvieron presentes los señores Eugene Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular; Luis José Jiménez, vicepresidente ejecutivo de AFP Popular; y José Manuel Cuervo, vicepresidente de Área de Filiales del Mercado de Valores de Grupo Popular.

