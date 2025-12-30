La República Dominicana está viviendo una revolución digital que la coloca en el mapa como un hub tecnológico regional. El libro “Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital” se acompaña del documental “Dominicana ON” y el pódcast CTRL+RD. En este proyecto editorial y multimedia se muestra cómo empresas dominicanas están apostando por la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y la innovación para competir en la economía global.

La publicación “Un salto de gigante” forma parte del conjunto de libros institucionales que, año tras año, el Banco Popular Dominicano ofrece a sus clientes y relacionados, y que abordan aspectos importantes de la dominicanidad y su proyección ante el mundo. En esta ocasión, el libro aborda el viaje que durante las últimas décadas las empresas e instituciones dominicanas están llevando a cabo en términos de digitalización y que permite que hoy día el país sea un referente regional. En ese sentido, sus páginas muestran cómo la tecnología ha transformado la República Dominicana, impactando la economía, la sociedad y la vida cotidiana. Aquí se reúnen aportes de especialistas sobre telecomunicaciones, servicios financieros digitales, ciberseguridad, inteligencia artificial, inclusión y retos tecnológicos, entre otros.

Pero este libro es mucho más que una publicación editorial: es una hoja de ruta hacia el futuro digital del país. Con un enfoque en transformación digital, IA, automatización y servicios financieros innovadores, se trata de un proyecto que busca inspirar a empresas y ciudadanos a adoptar la tecnología como motor de desarrollo.

El mensaje central es contundente: la República Dominicana tiene el talento, la infraestructura y la visión para convertirse en líder tecnológico en la región. Empresas locales están invirtiendo en soluciones digitales para ser más competitivas y ofrecer experiencias que marquen la diferencia.

“Dominicana ON”, historias reales de innovación

El documental “Dominicana ON”, disponible en Popularenlinea.com/Unsaltodegigante, es una pieza audiovisual que conecta con la realidad empresarial dominicana. Con la participación del creador digital Félix Báez, esta producción muestra casos concretos de compañías que están transformando sus procesos mediante tecnología:

Banco Popular Dominicano : pionero en la digitalización de servicios financieros, con plataformas móviles y soluciones de pago seguras que facilitan la vida de millones de clientes.

: pionero en la digitalización de servicios financieros, con plataformas móviles y soluciones de pago seguras que facilitan la vida de millones de clientes. Grupo Rica : apuesta por la automatización en su cadena de producción para garantizar eficiencia y calidad.

: apuesta por la automatización en su cadena de producción para garantizar eficiencia y calidad. DP World: implementación de sistemas inteligentes para optimizar la logística y distribución.

implementación de sistemas inteligentes para optimizar la logística y distribución. NAP del Caribe: el gran centro de datos que alberga los cerebros tecnológicos de múltiples compañías, locales y regionales.

el gran centro de datos que alberga los cerebros tecnológicos de múltiples compañías, locales y regionales. Claro Dominicana : liderazgo en conectividad y desarrollo de infraestructura para soportar la economía digital.

: liderazgo en conectividad y desarrollo de infraestructura para soportar la economía digital. Interenergy / Evergo : muestra cómo la sostenibilidad y la tecnología van de la mano en la transformación sostenible del país.

: muestra cómo la sostenibilidad y la tecnología van de la mano en la transformación sostenible del país. HOMS : Vemos de qué forma la robótica ha llegado y se ha consolidado en los hospitales y quirófanos dominicanos.

: Vemos de qué forma la robótica ha llegado y se ha consolidado en los hospitales y quirófanos dominicanos. Startups tecnológicas y universidades locales como el ITLA: el documental enseña cómo múltiples instituciones están creando soluciones innovadoras que tienen incidencia directa en la economía y la sociedad.

El conductor del documental es Félix Báez, uno de los creadores de contenido más influyentes en la República Dominicana y para la comunidad de dominicanos en el exterior, ya que es residente en Nueva York.

Reconocido por su capacidad para conectar con audiencias diversas a través de narrativas frescas y auténticas, su experiencia en comunicación digital y storytelling lo convierte en el guía ideal para conducir “Dominicana ON”, un documental que no solo informa, sino que emociona.

Con su estilo cercano y dinámico, Báez logra traducir conceptos complejos como inteligencia artificial, big data, IA, automatización y transformación digital en historias reales que inspiran y motivan. Su participación garantiza que este viaje audiovisual sea accesible, atractivo y relevante para quienes buscan entender cómo la tecnología está redefiniendo el presente y el futuro del país, y de qué forma las empresas dominicanas ganan competitividad en el mercado global gracias a su apuesta por la digitalización.

CTRL+RD, el pódcast que analiza la transformación digital

El proyecto también incluye el pódcast CTRL+RD, conducido por el empresario tecnológico Arturo López Valerio y disponible en https://bit.ly/podcastctrlrd.

A lo largo de sus cuatro episodios, este videopódcast profundiza en los temas que están definiendo el futuro digital del país, con la participación de expertos de distintos ámbitos, que comparten sus puntos de vista sobre la digitalización y sus impactos. Cada episodio aborda una temática clave:

Episodio 1: “El futuro es ahora”

Analiza cómo la transformación digital está cambiando la forma de hacer negocios y por qué las empresas deben adaptarse para sobrevivir.

https://bit.ly/podcastctrlrd. Episodio 2: “Inteligencia artificial y competitividad”

Expertos explican cómo la IA está revolucionando sectores como banca, salud y manufactura en la República Dominicana.

https://bit.ly/podcastctrlrd2. Episodio 3: “Ciberseguridad: el gran reto”

Conversación sobre la importancia de proteger datos y sistemas en un mundo cada vez más digitalizado.

https://bit.ly/podcastctrlrd3. Episodio 4: “Talento digital y educación”

Debate sobre cómo formar profesionales para la economía digital y el papel de la educación en este proceso.

https://bit.ly/podcastctrlrd4.

Banco Popular, líder en innovación financiera

El Banco Popular no solo impulsa este proyecto editorial y multimedia, sino que lidera la transformación digital en el sector financiero. Su apuesta por la innovación tecnológica ha permitido ofrecer soluciones digitales que facilitan la vida de millones de clientes, desde aplicaciones móviles hasta plataformas de pago seguras y eficientes. Su modelo de banca digital ha sido galardonado en continuas ocasiones por revistas e instituciones internacionales, que subrayan su liderazgo sostenido en los servicios financieros digitales, su enfoque centrado en el cliente y la fortaleza de su proceso de transformación tecnológica.

Este liderazgo se extiende a la promoción de una cultura digital que fomenta la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. Con iniciativas como “Un salto de gigante”, la entidad reafirma su compromiso con la educación tecnológica y la preparación del país para los retos del futuro.

República Dominicana, hub tecnológico del Caribe

La transformación digital no es una tendencia pasajera; es una realidad que está posicionando a la República Dominicana como referente regional en innovación tecnológica. El crecimiento de startups, la inversión en infraestructura digital y la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la automatización son señales claras de que el país está listo para competir en la economía digital global.

Este proyecto editorial y multimedia es una invitación a ser parte de ese cambio.

¿Quieres conocer más sobre cómo la tecnología está transformando la República Dominicana? Explora el proyecto completo en: Popularenlinea.com/Unsaltodegigante.

