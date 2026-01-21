Madrid le abre las puertas a República Dominicana y a otros 160 países que presentarán sus propuestas y avances en materia de turismo durante la 46.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026).

En esta entrega, México participa como País Socio en una agenda que se extenderá hasta el 25 de enero y que prevé recibir a cerca de 250,000 invitados. En el evento, que representará un impacto económico de 487 millones de euros para la capital española, se llevarán a cabo conferencias, charlas y simposios sobre el sector.

La feria contará con 9 pabellones, 10,000 empresas y 967 expositores titulares. Cada país invitado presentará una muestra de su cultura en distintos estands. República Dominicana presentará la suya en el pabellón 3.

Fitur en datos

De acuerdo con la Institución Ferial de Madrid (Ifema), este año participarán 18 países nuevos, la mayoría provenientes de África y Asia-Pacífico, lo que representa un 3% más que en 2025. Según ONU Turismo, estas regiones lideraron el crecimiento mundial con más del 10% y 8% en llegadas, respectivamente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esto supone un incremento del 34% en la presencia de países del continente africano, un 28% de Oriente Medio y un 22% de Asia-Pacífico. Entre las naciones que se integran por primera vez se encuentran Suiza, Siria, Belice, Reino Unido, Alemania, Dubái y Líbano.

Más sobre el evento

En la actividad se llevarán a cabo los Premios al Mejor Stand en las categorías de Instituciones y Comunidades Autónomas, Países y Regiones, y Empresas. Asimismo, se entregarán el Premio Stand Sostenible, Premio Turismo Activo, Premio Tribuna FITUR-Jorge Vila Fradera y los Premios FITUR 4All en las categorías: Destino Nacional Inclusivo, Destino Internacional Inclusivo, Empresa Turística Inclusiva y Organización o Institución Inclusiva.

Se siente la energía dominicana en Fitur 2026. (Foto: Nicole Collado)

RD en Fitur 2026

República Dominicana ha sentado un gran precedente en la feria, ya que el año anterior recibió el galardón al Mejor Stand, premio que también obtuvo en 2023.

Asimismo, el ministro de Turismo, David Collado, informó que el país cerró con inversiones de 6,750 millones de dólares, superando considerablemente la cifra de 2024, que fue de 3,500 millones de dólares.