El exfutbolista español David Villa y el empresario dominicano Manuel Estrella anunciaron en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una alianza para seguir desarrollando el fútbol en República Dominicana.

Villa ha trabajado desde su academia de fútbol DV7 Academy en República Dominicana desde el 2017, apoyando el talento juvenil, logrando que niños y niñas puedan jugar este deporte.

Durante el anuncio, el exfutbolista agradeció al empresario Manuel Estrella, de quien dijo siempre lo ha ayudado, así como algunas instituciones del gobierno.

“(Manuel Estrella) es la persona de fútbol en el país que siempre nos ha ayudado y nos ha tratado con un cariño especial desde que estamos allí. Muchísimas gracias y a toda la gente de República Dominicana, instituciones, al gobierno, toda la gente que está orgullosa de poder tener a no a David Villa, sino a la Academia de DV7 dentro del país para poder ayudar al desarrollo de fútbol y ya no solo al desarrollo de fútbol, sino el poder entregarle nuestro trabajo de la mejor manera posible para que muchos niños y niñas de República Dominicana puedan tener el sueño de desarrollarse en el fútbol y quién sabe el poder algún día tener la suerte de ser profesional como pude ser yo”, manifestó Villa.

De su lado, Manuel estrella, quien ha sido clave en el desarrollo del fútbol en el país, presidente fundador del Cibao FC y expresidente de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), destacó la importancia del deporte como diversificación del turismo.

“Un evento importante para llevar turismo es el deporte. Y en el deporte el fútbol tiene un espacio mundial y por eso comenzamos a desarrollar el fútbol”, expresó

Recordó que gracias a que se realizó el Mundial de Fútbol en Santiago, el presidente Luis Abinader hizo una buena inversión en infraestructura, por lo que el país tiene todas las condiciones.