Bajo el concepto “Saborea el Paraíso”, República Dominicana ofrece una inmersión sensorial completa que celebra la identidad a través de la gastronomía, el arte y la cultura.
El Ministerio de Turismo explicó que FITUR marca el inicio del calendario turístico internacional, define tendencias y estrategias del sector donde la República Dominicana reafirma el compromiso de una promoción sólida, innovadora y alineada con los mercados internacionales.
El stand Saborea el Paraíso fue concebido para ser un espacio de encuentro de negocios y de experiencia que “refleja la identidad, la hospitalidad y la riqueza cultural de nuestro país”, invitando a cada visitante a descubrir por qué la República Dominicana se consolida como uno de los destinos líderes del Caribe y de América Latina.
La agenda gastronómica presenta un menú rotativo que cada día rinde homenaje a distintos destinos del país, desde el exótico Pedernales y el sur hasta Espaillat, Santo Domingo, Punta Cana y la región norte.
Dominicana también ofrece un área ejecutiva para el turismo deportivo, donde se darán a conocer las actividades y eventos contemplados en el calendario de este año 2026, reafirmando a la República Dominicana como un destino ideal para el turismo deportivo y de grandes eventos.
En el área cultural, en el stand se exhibe artesanía de talentos de la diáspora dominicana, donde se presentará el larimar, las artes plásticas y las muñecas sin rostro. Así como presentaciones artísticas que incluyen música en vivo, carnaval, estatuas vivas y la participación del ballet folclórico, destacando el merengue y la bachata.
Este año el Ministerio expresó que promueve las zonas de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo en Pedernales.
FITUR 2026
Para este 2026, desde este miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero, la feria contará con la presencia de 161 países, un 3% más que el año 2025. Entre estos destinos está República Dominicana, que promoverá sus ofertas turísticas a todo el mundo, y México, el destino que participa como Socio País.
Se espera que para este año el número de visitantes supere los 250,000 profesionales y viajeros.
