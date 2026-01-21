Bajo el concepto “Saborea el Paraíso”, República Dominicana ofrece una inmersión sensorial completa que celebra la identidad a través de la gastronomía, el arte y la cultura.

El Ministerio de Turismo explicó que FITUR marca el inicio del calendario turístico internacional, define tendencias y estrategias del sector donde la República Dominicana reafirma el compromiso de una promoción sólida, innovadora y alineada con los mercados internacionales.

El stand Saborea el Paraíso fue concebido para ser un espacio de encuentro de negocios y de experiencia que “refleja la identidad, la hospitalidad y la riqueza cultural de nuestro país”, invitando a cada visitante a descubrir por qué la República Dominicana se consolida como uno de los destinos líderes del Caribe y de América Latina.

La agenda gastronómica presenta un menú rotativo que cada día rinde homenaje a distintos destinos del país, desde el exótico Pedernales y el sur hasta Espaillat, Santo Domingo, Punta Cana y la región norte.

1 de 9 | El merengue y la bachata, patrimonio cultural de la humanidad, conquistan a los visitantes de FITUR. (Foto: Nicole Collado) 2 de 9 | El área ejecutiva del stand destaca el turismo deportivo y los grandes eventos que llegarán al país. (Foto: Nicole Collado) 3 de 9 | Marcas tradicionales son disfrutadas en el stand. (Foto: Nicole Collado) 4 de 9 | El stand “Saborea el Paraíso” recibe a visitantes con una experiencia sensorial única de la República Dominicana. (Foto: Nicole Collado) 5 de 9 | El Ministro de Turismo presenta la identidad cultural y hospitalidad dominicana ante miles de profesionales internacionales. (Foto: Nicole Collado) 6 de 9 | FITUR 2026: más de 250,000 visitantes descubren por qué RD es sinónimo de hospitalidad y diversidad. (Foto: Nicole Collado) 7 de 9 | Artesanía dominicana: larimar, muñecas sin rostro y arte plástico como símbolos de identidad en Madrid. (Foto: Nicole Collado) 8 de 9 | Pedernales y Cabo Rojo protagonizan la promoción de nuevos destinos en la agenda turística 2026.(Foto: Nicole Collado) 9 de 9 | República Dominicana reafirma su liderazgo turístico en el Caribe y América Latina ante 161 países.(Foto: Nicole Collado)

Dominicana también ofrece un área ejecutiva para el turismo deportivo, donde se darán a conocer las actividades y eventos contemplados en el calendario de este año 2026, reafirmando a la República Dominicana como un destino ideal para el turismo deportivo y de grandes eventos.

En el área cultural, en el stand se exhibe artesanía de talentos de la diáspora dominicana, donde se presentará el larimar, las artes plásticas y las muñecas sin rostro. Así como presentaciones artísticas que incluyen música en vivo, carnaval, estatuas vivas y la participación del ballet folclórico, destacando el merengue y la bachata.

Este año el Ministerio expresó que promueve las zonas de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo en Pedernales.

FITUR 2026

Para este 2026, desde este miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero, la feria contará con la presencia de 161 países, un 3% más que el año 2025. Entre estos destinos está República Dominicana, que promoverá sus ofertas turísticas a todo el mundo, y México, el destino que participa como Socio País.

Se espera que para este año el número de visitantes supere los 250,000 profesionales y viajeros.