BHD foro de turismo e inversión sobre tendencias en el Caribe en Fitur

El Banco BHD celebró el III Foro BHD de Turismo e Inversión con el tema Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa, como parte de la agenda que llega la entidad financiera en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El foro contó con la ponencia de los expertos Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo de República Dominicana; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas de World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

En la actividad, el banco reconoció a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, "por haber llevado al turismo dominicano a su punto más alto".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La placa de reconocimiento fue entregada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, en compañía de Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas.

Además de Collado, al foro asistió el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful; así como otros funcionarios , representantes del sector turístico dominicano y actores del ecosistema del turismo internacional.

“En el Banco BHD lo tenemos muy claro: donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes. Hace décadas que decidimos ser un ente activo para impulsar proyectos que fortalecen a toda la cadena de valor del turismo en nuestro país”, afirmó Puig.

Durante el desarrollo de la actividad, los expertos ofrecieron su visión global sobre el posicionamiento y oportunidades del Caribe como destino, explicaron las principales tendencias que marcará el turismo caribeño en los próximos diez años y describieron los patrones de comportamiento del viajero internacional y sus expectativas en cuanto a un destino turístico.

Asimismo, abordaron el enfoque del capital global en turismo y sobre el potencial de las inversiones, señalaron la posibilidad de crecimiento del Caribe, detallaron los nuevos motores de crecimiento turístico para la región caribeña, más allá de los destinos tradicionales, y disertaron sobre la evolución del turismo y el turismo multipropósito en el Caribe.

“Queremos que estos conocimientos se queden grabados, que generen más debate y un interés constante en crecer como industria y como país. Para BHD es prioridad dar continuidad a las conversaciones iniciadas en esta actividad anual. Por eso anunciamos la Declaración de Madrid del III Foro BHD de Turismo e Inversión, una recopilación de conclusiones de los expertos expositores que facilitaremos a nuestros invitados”, aseguró Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más