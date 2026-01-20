Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana, una posición explicada por la disponibilidad de rutas directas, la diáspora dominicana residente en ese territorio y una oferta turística basada en el modelo todo incluido.

Estados Unidos, Canadá y México, agrupados como América del Norte, aportaron en conjunto el 51.5 % de los 8,860,709 pasajeros no residentes que llegaron por vía aérea al país durante 2025, lo que confirma el peso estratégico de este mercado dentro de la industria turística nacional, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) y el Banco Central dominicano (BC).

Al desglosar las cifras del año pasado, se registraron 3,265,255 pasajeros procedentes de Estados Unidos, 1,144,242 de Canadá y 161,245 de México, para un total de 4,570,742 turistas norteamericanos. Al comparar este volumen con los 4,619,980 pasajeros contabilizados en 2024, se observa una variación interanual negativa de 1.06 %, equivalente a 49,238 turistas menos.

La evolución muestra que entre 2018 y 2019 el flujo de turistas de América del Norte pasó de 3,279,892 a 3,128,148, lo que representó una disminución de 4.6 % o 151,744 pasajeros menos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Posteriormente, los 3.1 millones registrados en 2019 se redujeron drásticamente en 2020, al caer un 65.4 % hasta 1,081,410 como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En 2021, la cifra se recuperó parcialmente al ascender a 2,265,591.

Entre 2021 y 2022, la llegada de turistas norteamericanos aumentó de 2,265,591 a 3,364,117, para un crecimiento de 48.4 %. Al comparar los 3.3 millones de 2022 con los 3.1 millones de 2019, se evidencia una recuperación de 7.5 %.

Conforme el BC, el país recibió 4,332,030 turistas procedentes de América del Norte en 2023, un incremento de 28.7 % respecto a los 3,364,117 de 2022, lo que supuso 967,913 pasajeros adicionales.

El crecimiento continuó entre 2023 y 2024, cuando la cantidad pasó de 4,332,030 a 4,619,980 turistas, para un alza de 6.6 % o 287,950 personas más. Sin embargo, entre 2024 y 2025, al contabilizarse 4,570,742 turistas norteamericanos, se registró un retroceso de 1.06 %.

Al desagregar ese decrecimiento de 1.06 % por países, se observa que Canadá presentó una reducción de 3.7 %, Estados Unidos un descenso de 1.5 %, mientras que México registró un crecimiento de 40.1 %, lo que contribuyó a sostener parcialmente el flujo turístico desde América del Norte.

En términos absolutos, Canadá pasó de 1,188,656 turistas en 2024 a 1,144,242 en 2025, es decir, 44,414 menos. Estados Unidos disminuyó de 3,316,237 a 3,265,255, para una pérdida de 50,982 pasajeros. En contraste, México aumentó de 115,086 a 161,245 turistas, lo que representó 46,159 turistas que llegaron vía aérea adicionales.

La llegada de turistas residentes en Norteamérica se enfrenta a factores como la guerra de aranceles impuesta por Washington, inflación y la desaceleración de la economía global.

ONU Turismo destacó que según las subregiones se muestran “resultados dispares”, al citar que el Caribe registró el desempeño más débil debido a la disminución de la demanda de su principal mercado emisor, Estados Unidos, con un 0 %.

La incertidumbre debida a las tensiones económicas y geopolíticas también merman la confianza en los viajes. ONU Turismo aclaró que la menor confianza de los consumidores también se consideró el tercer factor principal que afecta al turismo, mientras que las crisis geopolíticas se consideraron el cuarto factor.

El Barómetro del Turismo Mundial registró que el aumento de los aranceles comerciales y los requisitos de viaje también fueron importantes preocupaciones para los viajeros.

ONU Turismo citó que los turistas seguirán buscando la mejor relación calidad-precio, pero también viajarán a destinos más cercanos, realizarán viajes más cortos o gastarán menos, en respuesta al aumento de los precios.

Ante esto, el Banco Central dominicano (BC) informó que desde mediados del 2024 se ha evidenciado una moderación en el flujo aéreo proveniente de estos destinos, lo que se ha reflejado en la “elevada incertidumbre” del entorno global, los cambios en el ingreso y las preferencias de los viajeros.

Años anteriores

El Ministerio de Turismo (Mitur) informó que la mayoría de los turistas procedentes de Estados Unidos, México y Canadá prefirió alojarse en establecimientos privados, encabezados por los estadounidenses (69 %), seguidos de los mexicanos (53 %) y los canadienses (51 %). En los tres mercados, La Altagracia concentró la mayor parte de las estadías, reafirmando su papel como principal destino turístico del país.

En cuanto a las motivaciones de viaje, las playas se consolidaron como el principal atractivo de Quisqueya para este mercado emisor. El 63 % de los canadienses, el 54 % de los estadounidenses y el 71 % de los turistas mexicanos señalaron este factor como la razón principal para elegir el país.

En estadísticas, entre 2018 y 2019, las llegadas de no residentes procedentes de América del Norte se mantuvieron en niveles altos y estables.

En 2018 se registraron 6,568,888 pasajeros no residentes, mientras que en 2019 la cifra descendió ligeramente a 6,446,036. En ambos años, América del Norte fue el principal mercado emisor, con 3,279,892 turistas en 2018 y 3,128,148 en 2019, liderado por Estados Unidos, que aportó 2.1 millones de visitantes en 2019, seguido de Canadá y México.

El 2020 marcó un punto de quiebre debido al impacto de la pandemia. Las llegadas de no residentes cayeron a 2,405,315, su nivel más bajo del período analizado. América del Norte aportó 1,081,410 pasajeros vía aérea, con una reducción desde Estados Unidos (709,772) y Canadá (357,952), reflejando las restricciones de viaje y el cierre parcial de fronteras.

En 2021, el turismo internacional inició una recuperación gradual. Las llegadas de no residentes aumentaron a 4,994,313, más del doble que en 2020. América del Norte registró 2,265,591 no residentes, impulsado principalmente por Estados Unidos (2,070,984), mientras que Canadá (162,700) y México (31,907) continuaron mostrando cifras moderadas, aún por debajo de los niveles prepandemia.

La recuperación se consolidó en 2022, cuando las llegadas de no residentes alcanzaron 7,163,414, superando ampliamente los registros de 2021. América del Norte aportó 3,364,117 visitantes, con un crecimiento notable de Estados Unidos (2,594,165), Canadá (714,253) y México (55,699), evidenciando la reapertura total de los mercados y la normalización progresiva del turismo.

En 2023, el país recibió 8,058,671 no residentes, acercándose nuevamente a los niveles históricos previos a la pandemia. América del Norte registró 4,332,030 visitantes, con Estados Unidos como principal emisor (3,153,336), seguido de Canadá (1,092,247) y México (86,448).

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más