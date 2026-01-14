El desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura, la diversificación de la oferta y una promoción en mercados internacionales, son factores destacados por el Banco Central dominicano (BC) como ejes de la “recuperación y el comportamiento favorable” del sector.

En enero llegaron 759,929 extranjeros no residentes, 17,700 pasajeros más o 2.4 % más que igual mes del 2024. En tanto, en febrero, llegaron 740,650 turistas, para una disminución de 2 % respecto a igual mes del 2024 (755,832). En términos absolutos es de 15,182 turistas menos.

Entre enero y febrero del 2025 llegaron 1,550,579 extranjeros vía aérea, para una variación relativa de apenas 0.2 %, o 2,519 extranjeros más comparado con los 1,498,061 del 2024. En ese período, la autoridad monetaria destacó que se evidenció una “moderación en el flujo aéreo desde Estados Unidos y Canadá influenciado por la incertidumbre que afecta el entorno internacional”.

Para marzo, la Dirección General de Migración (DGM) reportó 819,976 extranjeros no residentes pisaron territorio dominicano, para una variación de -1.9 % respecto a los 836,502 del 2024. Esta cantidad representó 16,526 turistas menos. Estas cifras hicieron que el primer trimestre del año cerrara con una variación relativa del -0.5 %, al pasar de 2,334,562 a 2,320,555 no residentes, para una pérdida de 14,007 turistas.

Esta reducción se debió, en parte, a la desaceleración de -1 % de los extranjeros no residentes que pasaron de 2,029,645 a 2,008,594, mientras que la llegada de los dominicanos viviendo en el extranjero creció un 2.3 %, de 304,917 a 311,961.

Para abril, las entidades estatales informaron que arribaron 749,211 pasajeros por las terminales aéreas, un alza de 6.3 % comparado con igual mes del año anterior (704,225).

Hasta abril, el BC reportó 3,069,766 no residentes en calidad de turistas, para un leve crecimiento de 1 % frente a los 3,038,787 del año anterior. Esto fue 30,979 turistas más.

En contraste, en mayo se registró un descenso de 0.5 %, al pasar de 677,475 a 673,705, que en términos absolutos equivale a 3,770 menos.

Hasta ese mes, se registró una variación relativa mínima de 0.7 %, al pasar de 3,716,262 a 3,743,471, o 27,209 más, impulsada por el aumento del 5.4 % de la llegada de dominicanos que viven en el extranjero, ya que los extranjeros tuvieron una variación -0.0 %, de 3,204,601 a 3,204,296, o 304 turistas menos.

“Desde mediados de 2024 se ha evidenciado una moderación en el flujo aéreo proveniente de estos destinos, reflejando tanto el impacto de la elevada incertidumbre que ha caracterizado el entorno internacional, así como de cambios en el ingreso disponible y las preferencias de los viajeros”, detalló el Banco Central.

Entre junio de 2024 y junio de 2025 se reportó un incremento de 1.5 %, al pasar de 758,833 a 770,403 pasajeros no residentes.

En los primeros seis meses del 2024, la llegada de pasajeros no residentes se situó en 4,513,874, un 0.9 % respecto el 2024 (4,475,095), esta alza fue impulsada por el crecimiento del 6.2 % de los dominicanos no residentes que variaron de 645,616 a 685,499, mientras que los extranjeros tuvieron un mes negativo ( -0.02 %), de 3,829,479 a 3,828,375.

Asimismo, el crecimiento de enero-julio 2024 e igual período del 2025 fue de apenas 1.7 %, de 5,286,283 a 5,377,654, que se tradujo en 91,371 turistas más. Para ese período, los dominicanos sustentaron el crecimiento, con un alza del 7.3 %, de 791,879 a 849,874, mientras que los extranjeros fueron apenas 0.7 % más, de 4,494,405 a 4,527,780.

En julio específicamente, se registró un repunte de 6.4 %, de 811,188 a 863,780.

Hasta julio del 2025 se acumularon 6,084,801 turistas, una variación relativa de 2.1 % comparado con igual período del año anterior (5,961,480).

Los datos indican que este crecimiento fue sustentado en el 7.9 % de crecimiento de la llegada de la diáspora dominicana que pasó de 915,443 a 987,369, mientras que los extranjeros fueron de 5,046,037 a 5,097,432, para un modesto 1 %.

En agosto también se registró un incremento de 4.7 %. Las autoridades informaron que la llegada de pasajeros vía aérea ascendió a 707,146, unos 31,950 pasajeros más respecto a los 675,196 de igual mes del año anterior.

En septiembre, la llegada de pasajeros se situó en 490,273 personas, para un incremento de 4.5 % respecto al 2024 (468,885). El BC reportó 6,575,073 extranjeros no residentes hasta septiembre, para unos 144,708 más respecto al período anterior. Esta cantidad absoluta se traduce a 2.3 %.

En ese mes, también el crecimiento del turismo nacional estuvo dominado por los dominicanos, que crecieron un 7.9 %, frente al 1.2 % de los extranjeros.

En octubre también se reportó una llegada al alza de 7 %, hasta los 592,997. De enero a octubre de 2025, el acumulado totalizó 7,168,070, un crecimiento de 2.6 % comparado con el año anterior. Los dominicanos variaron 7.9 %, frente al 1.6 % de los extranjeros.

En noviembre, el BC y Mitur sumaron 715,905 turistas, un 7.3 % más respecto a igual mes del año anterior.

Cuando se analiza el acumulado del 2025, la cifra es de 7,883,975 para un alza de 3 % comparado con el año anterior. Este crecimiento fue sustentado en el crecimiento de 7.5 % de los dominicanos, que se situaron en 1,298,797, y el 2.2 % de los extranjeros, hasta 6,585,178.

Para enero-diciembre, la cifra fue de 8,861,169 un crecimiento de 3.8 % respecto igual período del 2024 (8,535,742).

De hecho, al desglosar el dato, los dominicanos que, si bien representaron el 17 % del total, tuvieron un crecimiento del 7.7 % hasta situarse en 1,519,211.

En tanto, los extranjeros, con una participación del 83 %, tuvieron una variación interanual de 3 %, hasta los 7,341,957.

Para diciembre llegaron 976,747 turistas en 2025, un crecimiento de 10.4 % comparado con los 884,129 del 2024.

