Las cifras oficiales del Ministerio de Turismo (Mitur) muestran una desaceleración en el arribo de extranjeros no residentes, evidenciando una ralentización del crecimiento del sector turístico dominicano durante 2024 y 2025, en comparación con los niveles registrados antes de la pandemia del COVID-19.

Entre enero y diciembre del año pasado, el país recibió 8,861,169 extranjeros no residentes, lo que representó un crecimiento de 3.8 % frente a los 8,535,742 turistas registrados en 2024. En términos absolutos, el incremento fue de 325,427 pasajeros, una variación modesta si se compara con períodos de expansión más acelerada.

Aunque este aumento es similar al registrado entre 2017 y 2018, cuando llegaron 381,346 turistas adicionales, o un crecimiento de 6.1 %, el ritmo actual se sitúa por debajo del promedio de crecimiento previo a la pandemia, así como de los años de recuperación pos-COVID.

En contraste, 2024 cerró con 8.8 millones de turistas, un 9.9 % más que los 8,058,663 de 2023, lo que supuso una variación absoluta de 802,506 turistas. Asimismo, entre 2022 y 2023, el arribo de extranjeros pasó de 7,163,418 a 8,058,663, para un crecimiento de 12.4 %, equivalente a 895,245 extranjeros adicionales que pernoctaron en el país durante un promedio de nueve noches.

El comportamiento histórico evidencia que la desaceleración no es inédita. En 2019, por ejemplo, llegaron vía aérea 6,446,036 turistas, lo que significó una caída de 1.8 % respecto a 2018 (6,568,888), aunque aún superó en 4.1 % los niveles de 2017.

Entre 2018 y 2019, el país recibió 122,852 turistas menos, mientras que entre 2017 y 2018 el aumento fue de 381,346 personas más.

En términos comparativos, los 7,163,418 turistas de 2022 representaron un crecimiento de 11.1 % frente a los 6,446,036 de 2019, con una variación absoluta de 717,382 visitantes, reflejando el efecto rebote tras el desplome del sector en 2020 y 2021.

Los actores del sector de viajes y turismo atribuyen la moderación del crecimiento a factores externos, como la incertidumbre global que afectan a los principales mercados emisores, especialmente Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, los datos indican que, aunque el país continúa registrando “récords” y “números históricos” en llegadas, el sector turístico ha entrado en una fase de crecimiento más moderado, tras “las cifras históricas y el mejor año del turismo dominicano” generado por la recuperación postpandemia.

Karla Alcántara