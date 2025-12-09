Aunque República Dominicana se afianza como el segundo destino con mayor llegada de cruceristas en el Caribe, con 1,991,710 entre enero y septiembre del 2025, su ritmo de expansión quedó rezagado frente a otros mercados con menor volumen, pero con variaciones más altas. El flujo de cruceristas aumentó apenas 4 %, equivalente a 79,625 pasajeros adicionales.

Bahamas, líder con 7,667,646 pasajeros, superó a República Dominicana en volumen y exhibe un crecimiento más alto, 10.9 %, lo que supone 754,908 cruceristas adicionales, casi 10 veces más que el incremento dominicano.

En destinos más pequeños, el contraste es aún más marcado. Barbados, pese a recibir apenas 496,256 pasajeros, registró la mayor variación porcentual del Caribe con una variación interanual de 32 %, equivalente a 118,916 viajeros más, superando a República Dominicana tanto en ritmo de expansión como en aumento absoluto.

Granada aumentó 17.5 % (34,263 pasajeros), Martinique creció 16 % (28,995 pasajeros) y las Islas Vírgenes Británicas avanzaron 7 % (36,910 pasajeros adicionales).

Incluso Turcas y Caicos, con 1,009,131 visitantes, mostró un desempeño de 9.4 %, sumando 86,780 pasajeros más, superando en crecimiento absoluto a República Dominicana, pese a recibir la mitad del volumen.

Otros destinos, sin embargo, registraron descensos en la llegada de cruceristas. Santa Lucía encabezó las caídas con un -14 %, al pasar de 481,028 a 412,235 visitantes, una pérdida de 68,793 personas.

Antigua y Barbuda tuvo la segunda mayor reducción, con un -8 % (de 543,848 a 498,049), equivalente a 45,799 pasajeros menos. En Bermuda, las llegadas bajaron 6.9 %, de 456,837 a 425,333, una disminución de 31,504 personas.

Con una variación de -5 %, Jamaica recibió 881,478 cruceristas, 46,940 menos que el año previo (928,418). La presencia de cruceristas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos retrocedió un 3.4 %, de 1,252,606 a 1,210,537, lo que representó 42,069 pasajeros menos.

Asimismo, la llegada de pasajeros en barcos a las Islas Caimán registró un leve descenso de 2.5 %, al pasar de 792,880 a 773,039, una reducción de 19,841 visitantes.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más