Durante el 2025, la Junta de Aviación Civil (JAC), alcanzó logros orientados a la modernización y el fortalecimiento de la conectividad aérea y al posicionamiento internacional de República Dominicana.

La entidad estatal informó que se movilizaron 19,619,578 de pasajeros de entradas y salidas, mediante 138,278 operaciones aéreas, conectando a República Dominicana con 410 destinos en 71 países, a través de 350 líneas aéreas regulares y no regulares.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró el mayor volumen de pasajeros, seguido por los aeropuertos de Las Américas, Santiago, Puerto Plata, La Romana, Samaná y El Higüero, en Santo Domingo.

Cabe destacar que durante el año se autorizaron 1,332 rutas aéreas, de las cuales 115 corresponden a rutas nuevas, evidenciando el posicionamiento del país como un referente regional en desarrollo, competitividad y atracción de operaciones aéreas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En materia de conectividad aérea internacional, se avanzó en la concertación y modernización de acuerdos bilaterales de transporte aéreo con gobiernos como Corea, Qatar, Hong Kong, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Italia, Bélgica, El Salvador, Ecuador, Tanzania, Zimbabue y Benín.

De igual forma, se continuaron las negociaciones con países como Austria, Hungría, México, Bolivia y Trinidad y Tobago.

Asimismo, se registraron 7,658 operaciones chárter solicitadas, de las cuales un 72 % correspondió a vuelos de carga y un 28 % a operaciones de pasajeros y carga, reflejando el dinamismo del transporte aéreo y una alta logística comercial.

Al cierre del año, se contabilizaron 44 servicios otorgados, entre certificados, licencias y permisos, mostrando un desempeño acorde con el comportamiento histórico del sector y reafirmando la confianza de las aerolíneas y de los distintos actores del transporte aéreo.

De igual manera, durante 2025 se evaluaron y presentaron para aprobación 10 acuerdos de cooperación comercial y códigos compartidos entre aerolíneas de diferentes nacionalidades, promoviendo la llegada de pasajeros desde destinos poco tradicionales y generando un impacto en el turismo y la economía nacional.

Entre los hitos más relevantes de la JAC durante el año, se destaca la emisión de la Resolución 20-2025, mediante la cual se moderniza la Política Aerocomercial Nacional, consolidando el compromiso del país con la liberalización de los cielos y la competitividad del transporte aéreo, conforme a los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Asimismo, fue aprobada la Resolución 151-2025, que actualiza el Manual de Requisitos JAC-001 (versión 8.0), procurando la modernización de los requisitos para la prestación de servicios aéreos, conforme a estándares internacionales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más