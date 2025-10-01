En la 42ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), República Dominicana ha priorizado el fortalecimiento de relaciones bilaterales con países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Corea del Sur, con el objetivo de expandir los servicios aéreos y profundizar la cooperación técnica en materia de seguridad operacional.

Además, Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), presentó a República Dominicana como sede del ICAN 2025, e invitó a los Estados miembros a participar en esta plataforma para las negociaciones de servicios aéreos.

El funcionario presentó 20 notas de estudio que abordan temas para el sector, tales como la liberalización del transporte aéreo, los derechos de los pasajeros, la seguridad operacional con drones, el uso de combustibles sostenibles y la formación de profesionales en aviación.

Durante el encuentro se han destacado los avances de República Dominicana en conectividad aérea, con un crecimiento sostenido en el flujo de pasajeros y la firma de nuevos acuerdos bilaterales que fortalecen el turismo, el comercio y la competitividad del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, República Dominicana en su rol de primer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) ha impulsado políticas de cielos abiertos.

Porcella, quien asumirá la presidencia de la CLAC para el período 2025-2027, ha liderado junto a la presidenta Azucena Zelayal y el secretario ejecutivo Jaime Binder una agenda común que busca fortalecer la posición de los países latinoamericanos en la Asamblea de la OACI.

Asimismo, sostuvo un encuentro con el secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar, y el director regional de la Oficina NACC, Christopher Barks, en el que se reconoció el apoyo de República Dominicana a las iniciativas globales en materia de conectividad, sostenibilidad y seguridad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más