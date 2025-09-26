El flujo de turistas extranjeros no residentes que arribaron a República Dominicana por vía aérea mantiene su tendencia al alza, pero a un ritmo más lento que en años anteriores.
Entre enero y agosto de 2025 llegaron 6,084,801 turistas vía aérea, apenas un 2.06 % más que en igual período del año pasado, cuando ingresaron 5,961,480 extranjeros no residentes. En términos absolutos, esto representó un aumento de 123,321 viajeros adicionales.
Las cifras del Ministerio de Turismo (Mitur), Banco Central dominicano (BC) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran una ralentización frente al comportamiento observado en los últimos cinco años. En 2024, el crecimiento interanual había sido de 7.51 % respecto a 2023, mientras que en 2023 se registró un aumento de 13.06 % frente a 2022.
En los primeros ocho meses de 2022 se reportó un incremento de 67 % comparado con 2021, cuando llegaron 2,938,205 turistas, y un avance de 99.1 % respecto a 2020.
Esta secuencia de cifras refleja cómo el país pasó de crecimientos muy altos, impulsados por la recuperación postpandemia, a un ritmo mucho más moderado en 2025.
Incluso si se comparan los niveles actuales con los prepandemia, se observa que República Dominicana ya superó ampliamente las cifras de 2019 y 2018.
Desde enero hasta agosto de 2019 llegaron 4,577,743 turistas, mientras que en igual período de 2022 se alcanzaron 4,904,162, lo que evidencia una recuperación de 7.1 % en términos relativos y de 326,419 turistas en términos absolutos.
Esta diferencia contrasta con la de 2024 a 2025, cuando el incremento fue de apenas 123,321 visitantes, conforme las estadísticas de la ONE.
En el caso del 2018, cuando llegaron 4,644,049 turistas, y 2019, con 4,577,743, se produjo un leve decrecimiento de -1.4 % que representó 86,306 turistas menos, mientras que entre 2017 y 2018 se había reportado un aumento de 5.56 %, equivalente a 244,667 extranjeros no residentes adicionales.
Compartir esta nota