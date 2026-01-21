René Morales, curador invitado de la exposición "El centro puede estar en todas partes", dedicada a la fenecida artista Quisqueya Henríquez, describió esta muestra como "la más comprensiva" y más grande hasta el día hoy. También calificó a la artista como una de las figuras más importantes del arte caribeño y latinoamericano.

Durante el acto inaugural de la exposición en el Centro de Arte Complutense de Madrid, realizado como parte de la agenda cultural de Fitur 2026, Morales explicó que la muestra está dividida en cinco secciones. La primera, "Los mitos de la insularidad", la cual reúne obras que confrontan los estereotipos y preconcepciones sobre la región caribeña.

"Cuando volvió a Santo Domingo, estuvo resuelta a desafiar los estereotipos que existen alrededor del Caribe".

René Morales

Agregó que la artista buscaba poner énfasis en la realidad de una región interconectada con el mundo de afuera, contrario a las imágenes turísticas que la presentan como una utopía fuera del mundo real.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre las obras emblemáticas, el experto cubano destacó "Lentería", donde explica que Henríquez utilizó gafas con lentes verdes para capturar imágenes de Santo Domingo como es realmente. También mencionó el helado hecho de agua del Mar Caribe del cual describe un helado de color muy llamativo pero de sabor salado. "Tiene un color bellísimo azul como turquesa que te hace pensar en las aguas del Caribe, pero cuando lo pruebas es muy salado". Subrayó, también, cómo la artista desafiaba las ideas superficiales sobre la región a través de obras como estas.

Asimismo, enfatizó que aunque el Caribe es un lugar de gozo, sensualidad y belleza tropical, fuera de la región ha sido reducida a algo muy simplístico, tiene muchas otras capas. Añadió, además, que el mismo es un lugar complejo y difícil de percibir desde afuera porque está oculto, casi enterrado detrás de todos esos prejuicios.

Por otro lado, resaltó la práctica del collage de Henríquez en sus obras, una técnica que, según describe, desarrolló de manera "casi obsesiva" durante su carrera. Morales explicó que, si bien esta práctica hace referencia a las tradiciones surrealistas, la artista incorporó esas tradiciones y las transformó, haciendo de estas un sello característico de su trabajo.

La exposición fue desarrollada en colaboración con la Fundación Alberto Cruz, y forma parte de la iniciativa Marca País en el marco de Fitur 2026.