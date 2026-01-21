"Esto es una puerta de entrada de la obra de Quisqueya en Europa". Con estas palabras, Ana Berruguete, directora del Centro de Arte Complutense de Madrid, celebró la apertura de la exposición "El centro puede estar en todas partes", dedicada a la fenecida artista dominicana Quisqueya Henríquez, por motivo del Fitur 2026.

Durante su intervención, Berruguete expresó su orgullo por albergar esta muestra en la universidad y agradeció especialmente a la Fundación Alberto Cruz por confiar en la institución. "Casi ha sido un milagro porque esto se ha hecho muy rápido y con gran profesionalidad", afirmó.

Subrayó la importancia de este tipo de proyectos colaborativos para visibilizar el arte caribeño, aún poco conocido en España. Se refirió a la colección de Henríquez como "intensa".

"Es muy bonito ver la intensidad de su obra. Para nosotros en la universidad es un orgullo".

Ana Berruguete

Berruguete recordó que esta colaboración no es nueva, mencionando la exposición de Jorge Pineda realizada en 2023, donde estudiantes de la Facultad de Bellas Artes tuvieron la oportunidad de trabajar conjuntamente en proyectos colaborativos dando a conocer el arte caribeño. "Creemos en los proyectos colaborativos y en dar a conocer el arte caribeño", enfatizó.

La directora también reconoció el trabajo de todos los involucrados en el montaje, y expresó su deseo de continuar fortaleciendo los vínculos entre la universidad y la Fundación. "Espero que sigamos trabajando con convenios y con otras actividades para aunar lo académico con la fundación, y profundizar en lo artístico del Caribe y Latinoamérica, que nos une tanto a España con este país", agregó.

El evento contó con la presencia del ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, y representantes de diversas instituciones, como parte de la iniciativa Marca País. La muestra fue curada por René Morales y desarrollada en colaboración con Isabela Lenzi y Alfonsina Martínez de la Fundación Alberto Cruz.