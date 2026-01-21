En la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, Piñero anunció la transición de su marca de “Grupo Piñero” a “Piñero”. La compañía, presente en República Dominicana, busca con este cambio reflejar su estrategia de crecimiento y fortalecer su posicionamiento frente a inversores y socios internacionales.

Encarna Piñero, CEO global de la compañía, señaló que esta modificación, tras cinco décadas de trayectoria, consolida su evolución hacia un ecosistema empresarial orientado al desarrollo turístico y de bienes raíces, más integrado y competitivo. “Hoy es un momento histórico para Piñero. Afrontamos 2026 con una identidad renovada que refleja nuestra transformación hacia un modelo más ágil y preparado para los desafíos del futuro”, afirmó.

Como parte de esta evolución, la compañía reafirma “Mucho por venir”, que da continuidad a una historia sólida y transmite una mirada hacia el futuro compartido, en línea con el eje de sostenibilidad humana, relacional y empresarial que define su modelo.

La simplificación del nombre busca proyectar una imagen de mayor sencillez, solidez y universalidad. Según Encarna Piñero, esto permite que la marca se perciba como algo más que la suma de sus divisiones: representa la visión común de la organización y su voluntad de generar un impacto positivo.

En la renovación visual, se eliminó el sol del logotipo principal, un cambio que responde a la intención de ir más allá del turismo tradicional de “sol y playa”. La nueva “e” se concibe como una reinterpretación del sol asomando en el horizonte, simbolizando optimismo y mirada global.

Piñero impulsa una estrategia de rentabilidad y escalabilidad basada en alianzas de alto nivel, destacando la joint venture con Hyatt, que aporta agilidad y competitividad a su división de Hospitality. Además, refuerza el área de Development & Expansion para acelerar oportunidades de crecimiento y colaboración con socios estratégicos, consolidando un posicionamiento B2B más moderno y coherente con la envergadura del ecosistema Piñero.

Ejecutivos de Piñero explican que dan mayor protagonismo a su unidad de Real Estate & Golf, considerada un motor clave de diversificación y creación de valor, integrando de manera natural los códigos del turismo y el real estate para competir en sectores cada vez más maduros y sofisticados.

Paralelamente, la compañía desarrolla proyectos propios que refuerzan su diversificación y capacidad de innovación, como El Terreno Barrio Hotel, un proyecto de 40 habitaciones cuya apertura está prevista para la primavera de 2026.

“Crecemos y evolucionamos sin perder la conexión con nuestra esencia: todo lo que crece de verdad necesita raíces firmes, y todo lo que quiere proyectarse al futuro necesita un horizonte con una visión clara e ilusionante. Hoy tenemos una nueva imagen, pero seguimos siendo profundamente Piñero”, agregó Encarna Piñero.

Durante la presentación en FITUR, la compañía ofreció una experiencia inmersiva orientada a mostrar la nueva etapa corporativa.