La Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) junto al Ministerio de Turismo (Mitur), dieron a conocer los logros alcanzados para el posicionamiento y consolidación de República Dominicana como referente del Caribe y la región en Turismo Gastronómico Sostenible, tras haber sido presentado su plan estratégico en 2024.

Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes, resaltó el progreso sostenido en la construcción de una visión clara para consolidar la gastronomía como eje estratégico del turismo dominicano.

Subrayó, además, la incorporación del sector como prioridad nacional dentro de Meta 2036, bajo un enfoque orientado a su consolidación, escalamiento y sostenibilidad.

Entre los logros, Bonarelli destacó la creación del Comité de Turismo Gastronómico, del cual forma parte Aderes, así como la participación de la institución en el Lab GOE – Gastronomy Open Ecosystem, -, junto al Basque Culinary Center. “Esta colaboración busca impulsar la formación, la investigación y la innovación, marcando el camino para la implementación del turismo gastronómico en la República Dominicana”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, Omar Cepeda, pasado presidente de Aderes, dijo que “este esfuerzo, desarrollado en colaboración público-privada junto a Mitur, Asonahores y aliados, ha permitido transformar el diseño inicial en acciones concretas, fortaleciendo la gastronomía como eje fundamental del turismo dominicano”.

Resaltó que “el primer eje estratégico es el producto dominicano, valorando sus ingredientes, su biodiversidad y su cadena productiva. Este enfoque conecta la agricultura familiar, los suplidores locales, restaurantes y hoteles en un modelo ‘de la granja a la mesa’, que fortalece la economía local y convierte la gastronomía en una experiencia diferenciadora para el visitante”.

El ministro de Turismo, David Collado, reafirmó su “compromiso de declarar septiembre como el “Mes de la Gastronomía Dominicana”, iniciativa que contará con el respaldo del Ministerio de Turismo y de aliados como turoperadores, líneas aéreas y hoteles, con el objetivo de impulsar el turismo gastronómico y fortalecer el posicionamiento de República Dominicana como destino gastronómico”.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más