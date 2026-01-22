República Dominicana no solo busca atraer turistas; su meta es convertirse en el epicentro de las disciplinas deportivas internacionales, impulsando el turismo deportivo.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, junto al Grupo Punta Cana, anunció iniciativas para alcanzar este objetivo, destacando la entrega de nuevas infraestructuras deportivas.

Cruz informó que en marzo de este año estará listo el Palacio de los Deportes Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. Este recinto será inaugurado con un partido entre la selección dominicana de baloncesto y su homóloga de Estados Unidos.

Asimismo, el funcionario destacó la modernización del centro ecuestre del país, una instalación especializada en la práctica de la equitación y el cuidado de caballos.

"Lo estamos acondicionando para que sea una alternativa única en la región de Centroamérica y el Caribe, donde actualmente no existe un centro con estas características", expresó Cruz.

Por su parte, Luis Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional, señaló que el país será sede del Centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, organizados por Centro Caribe Sports.

Este evento contará con la participación de 37 países y cerca de 4,000 árbitros, asegurando una masiva presencia internacional.

Fútbol: Punta Cana como sede regional

Frank Ranieri anunció que, tras la firma de un acuerdo con la Concacaf hace seis meses, la Confederación trasladará su base operativa a Punta Cana.

Además, informó que ce construirán ocho canchas de fútbol y se edificará un estadio con capacidad para 20,000 personas.

Estableció que el objetivo es ofrecer un centro de fútbol de clase mundial que atraiga a equipos internacionales y diversifique la oferta turística del país.

En materia de golf, Ignacio Doadrio, director comercial de la división Real Estate & Golf, anunció que el cierre de temporada del PGA TOUR Américas 2026 se celebrará por primera vez en suelo dominicano.

El campo PGA Ocean’s 4, ubicado en Playa Nueva Romana, será el escenario del PGA Ocean’s 4 Tour Championship del 15 al 18 de octubre.

Según explicó, este torneo es exclusivo para los 60 mejores jugadores del ranking y otorga a los 10 primeros la membresía al Korn Ferry Tour, el paso previo a la máxima categoría del golf mundial.

Doadrio subrayó que este evento es una palanca extraordinaria de visibilidad para atraer al golfista internacional, integrando el deporte con el bienestar y la naturaleza en una comunidad exclusiva.