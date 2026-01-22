En el marco de FITUR 2026, República Dominicana asume el liderazgo de la integración y la promoción turística conjunta de la región, al tomar la Presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la Presidencia Pro Témpore del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), para el periodo comprendido entre enero y junio de 2026.

El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, ha recibido ambas presidencias, responsabilidades clave que articulan la visión política regional y la estrategia de promoción turística conjunta de Centroamérica y República Dominicana en los mercados internacionales, fortaleciendo la coordinación institucional y la proyección del multidestino regional.

La entrega de la estafeta se realizó durante un acto simbólico que formaliza el traspaso de la Presidencia Pro Témpore, con la participación de la Sra. Nicole Solano, Viceministra de Turismo de Belice, y de Gloria De León, Ministra de Turismo de Panamá y Presidenta del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), reafirmando el espíritu de continuidad, cooperación y articulación institucional que caracteriza el modelo de integración turística regional.

Durante su discurso, el Ministro de la República Dominicana, Collado, manifestó: “Asumimos este liderazgo con la convicción de que República Dominicana puede aportar a Centroamérica experiencia, visión y capacidad de articulación para fortalecer una promoción turística conjunta más inteligente, integrada y competitiva. La unión de Centroamérica y República Dominicana representa la fusión de dos mundos turísticos complementarios: diversidad cultural, naturaleza, conectividad y hospitalidad, proyectados como una sola propuesta regional capaz de competir con mayor fuerza en los mercados internacionales".

Con más de 11,6 millones de visitantes en el último año, República Dominicana asume este rol como un destino consolidado en el Caribe, aportando experiencia, capacidad institucional y una visión integradora que fortalece la proyección internacional del multidestino centroamericano. Esta nueva presidencia impulsa una narrativa común que conecta destinos, optimiza esfuerzos y refuerza el valor de la región como una propuesta turística diversa, complementaria y competitiva.

Como primer hito de esta nueva etapa, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre CATA y Amadeus, orientado a fortalecer el uso de datos, la inteligencia turística y la cooperación estratégica regional. Esta alianza marca un paso clave hacia una toma de decisiones más informada y una promoción más eficaz en los principales mercados emisores.

Con este relevo de liderazgo, CATA consolida su apuesta por la integración regional y por una estrategia turística conjunta que proyecta a Centroamérica y República Dominicana como un destino conectado, innovador y preparado para los desafíos del turismo global.

