Dos empresas turísticas de Pedernales participarán en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 con una propuesta enfocada en alojamiento, gastronomía y excursiones, en momentos en que el destino avanza en su posicionamiento como destino turístico.

Se trata del Rancho Típico Cueva de las Águilas y el Hotel Vista de Águilas Ecolodge, iniciativas lideradas por el empresario Santiago Rodríguez, quien ha desarrollado una oferta integral orientada a visitantes nacionales e internacionales, apostando por experiencias vinculadas al entorno natural del suroeste.

La participación en Fitur forma parte de una agenda de encuentros con turoperadores, agencias de viajes, plataformas de distribución turística y otros actores de la cadena de valor, con el objetivo de ampliar vínculos comerciales y presentar la evolución del destino en los principales espacios de promoción internacional.

Rodríguez llegó a Pedernales hace dos décadas, cuando el desarrollo turístico del suroeste aún no ocupaba un lugar destacado en el mapa del país. Con el paso del tiempo, sus proyectos han acompañado el crecimiento de la provincia desde una perspectiva de inversión sostenida, articulando servicios que combinan hospitalidad, identidad local y contacto directo con el paisaje.

En el ámbito económico, las empresas de este emprendedor aportan entre un 14 % y un 16 % de las recaudaciones fiscales de la provincia y generan cerca de 100 empleos directos e indirectos.

“Participar en Fitur nos permite conectar con nuevos mercados y, al mismo tiempo, mostrar cómo Pedernales se está preparando para recibir más visitantes con propuestas auténticas y organizadas”, señaló Rodríguez.

