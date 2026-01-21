República Dominicana participa, como cada año, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, España y donde ha salido, según el Ministerio de Turismo, favorecida con negociaciones para nuevas inversiones y fortaleciéndose como un destino turístico para el mercado europeo.

Hoy el país inauguró su estand bajo el concepto “Saborea el Paraíso”, promocionando en esta edición nuevas marcas hoteleras y promoviendo los proyectos de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo en Pedernales. Ante esta participación en la Encuesta Acento, los lectores expresaron su parecer si creen o no que el país se beneficiará en esta feria internacional.

¿Cree que la participación de República Dominicana en Fitur beneficiará al país? El 80.7 % dijo que sí en el portal Acento, mientras que solo el 17.54 % consideró que no logrará ningún beneficio.

En la red social X, el 67.7 % también es positivo con los resultados que República Dominicana obtendrá en esta edición de Fitur 2026. El 32.3 % cree que no.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En Facebook algunos lectores consideraron que el país siempre ha salido beneficiado de la feria turística. "Claro que sí y a otros países", "Siempre lo ha beneficiado", expresan algunos en la red social.

En Fitur 2026 la estimación del Ministerio de Turismo es que se realicen unas 1,200 citas de negocios entre miércoles y jueves en el estand dominicano.

En la pasada edición, República Dominicana logró negociaciones de inversión por más de US$ 6,750 millones, y ganó el primer lugar como mejor estand en la edición de Fitur 2025.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más