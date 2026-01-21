Este miércoles, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró el stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Bajo el eslogan “Saborea el Paraíso”, el país caribeño presenta en esta edición nuevas marcas hoteleras y promueve proyectos estratégicos como Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo, en Pedernales, reforzando su apuesta por un desarrollo turístico diversificado y sostenible.

Fitur se celebrará desde este miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero y contará con la participación de 161 países, un 3 % más que en 2025. Entre los destinos presentes figuran República Dominicana, que exhibirá su oferta al mercado internacional, y México, que participa este año como país socio. Pero no solo la República Dominicana acude a Fitur con fines promocionales.

Decenas de países y destinos aprovechan este escenario para posicionar sus marcas turísticas, concretar negocios, cerrar acuerdos con aerolíneas, empresas hoteleras y turoperadores, y ampliar rutas aéreas y paquetes de viaje, en el marco de una industria global que continúa en expansión.

Los organizadores estiman que la feria superará los 250,000 visitantes entre profesionales del sector y viajeros, consolidándose como uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo.

En comparación con la edición anterior, la presencia de África aumentó un 34 %, la de Oriente Medio un 28 % y la de Asia-Pacífico un 22 %, reflejo del dinamismo turístico de estas regiones.

El evento, que generará un impacto económico estimado en 487 millones de euros para la capital española, incluirá conferencias, charlas y simposios especializados sobre las principales tendencias del sector.

Fitur dispondrá de nueve pabellones, reunirá a unas 10,000 empresas y contará con 967 expositores titulares.

Cada país invitado presentará una muestra de su cultura en distintos estands; República Dominicana lo hará en el pabellón 3.

De acuerdo con la Institución Ferial de Madrid (Ifema), este año se integran 18 países nuevos, la mayoría procedentes de África y Asia-Pacífico, lo que representa un incremento del 3 % respecto a 2025.

Según ONU Turismo, estas regiones lideraron el crecimiento mundial, con aumentos de más del 10 % y 8 % en llegadas, respectivamente.

Entre las naciones que participan por primera vez figuran Suiza, Siria, Belice, Reino Unido, Alemania, Dubái y Líbano, ampliando aún más la diversidad geográfica y cultural de esta edición de Fitur.