El Banco Popular Dominicano, en el marco de su participación en la 46° Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebró su tradicional cena de gala en la emblemática Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, en honor a los hoteleros, inversionistas y la delegación oficial de la República Dominicana participante en esta feria.

El evento reunió a 450 invitados en una velada concebida para proyectar al mundo la riqueza cultural, la innovación y la hospitalidad de la República Dominicana como destino turístico de referencia en la región latinoamericana.

De esta forma, el Banco Popular ofreció a los presentes una experiencia diseñada con una fuerte carga sensorial, estética y simbólica, transformando este espacio de 2,800 m² en un escenario inmersivo, donde convergieron la naturaleza caribeña, la tradición identitaria y la elegancia contemporánea. Toda la ambientación quedó resaltada bajo la sofisticada bóveda acristalada del recinto, de más de 500 toneladas de peso y construida con casi 2,000 cristales triangulares diferentes entre sí, la cual se eleva a 30 metros de altura.

Popular, aliado estratégico del turismo

Como parte del acto protocolar, se presentó el libro “Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital”, la más reciente publicación institucional del Banco Popular, que recoge la evolución del ecosistema tecnológico de la República Dominicana. Esta obra, elaborada por reconocidos especialistas, aborda temas como conectividad, inteligencia artificial, educación digital, ciberseguridad o inclusión financiera, entre otros, y sitúa al país como un ejemplo de transformación digital en la región, gracias al empuje tecnológico protagonizado por sus organizaciones.

En sus palabras, el presidente ejecutivo del banco, señor Christopher Paniagua, indicó que, con esta cena de gala, el Popular reafirma su papel como aliado estratégico del turismo nacional, promoviendo espacios de diálogo, inversión y cultura que fortalecen la imagen del país como un destino moderno, confiable y abierto al mundo.

“En el Banco Popular nos sentimos honrados de acompañar, desde hace más de seis décadas, a nuestros clientes y al sector turístico en la construcción de una República Dominicana más próspera, dinámica y llena de oportunidades. El turismo ha sido para nosotros un pilar estratégico por más de 30 años, y seguiremos impulsándolo con innovación financiera, excelencia en el servicio y una visión de sostenibilidad que fortalezca la competitividad y la proyección internacional de nuestro país”, expresó el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, señor Christopher Paniagua.

1 de 3 | El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano entregó una imagen de la Virgen de la Altagracia al ministro de Turismo, David Collado, y simbolizó fe y esperanza nacional. 2 de 3 | El maestro José Antonio Molina y la cantante Maridalia Hernández interpretaron una propuesta sinfónica dominicana que elevó la cena gala con energía y elegancia artística. 3 de 3 | 0151 El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, señor Christopher Paniagua pronunció un discurso institucional que reafirmó el compromiso del Banco Popular con el desarrollo del turismo dominicano.

En tanto, el ministro de Turismo, señor David Collado, felicitó al Banco Popular Dominicano por su permanente compromiso con el fortalecimiento de la marca país de la República Dominicana, y afirmó que la entidad financiera “merece un aplauso” por su respaldo sostenido al turismo nacional. Asimismo, invitó a continuar creyendo en los clientes del Banco Popular y en el potencial de la República Dominicana, a la que definió como una isla pequeña, pero llena de pasión y determinación, resaltando además que se trata de un país resiliente, con la capacidad de salir adelante y superar los desafíos.

En el marco de la velada, se realizó la entrega de una imagen de la Virgen de la Altagracia, bendecida por el Vaticano, como símbolo de fe, protección y esperanza para la República Dominicana. Este gesto reafirmó el profundo arraigo espiritual del pueblo dominicano y su vínculo con los valores que acompañan el desarrollo del turismo nacional.

La gala obsequió a los presentes con un detalle artesanal diseñado por Estudio GC, como muestra del compromiso del Popular con el impulso de la economía creativa dominicana.

Un jardín de framboyanes en el corazón de Madrid

El vestíbulo central de la Galería de Cristal se trocó en un jardín de framboyanes, cuyas flores anaranjadas, símbolo de la energía del Caribe, evocaron los paisajes vibrantes de las ciudades de Santo Domingo, La Vega y Jarabacoa. Esta ambientación cromática abrazó a los asistentes con su característica paleta de rojos, naranjas y dorados, seleccionada cuidadosamente para representar la calidez dominicana y crear una atmósfera de bienvenida para amenizar la apertura del evento con un cóctel de bienvenida.

Asimismo, dentro de la ambientación destacaron otros espacios como una escenografía central con proyecciones audiovisuales que recrearon paisajes naturales y destinos turísticos emblemáticos de la República Dominicana, una iluminación artística cuidadosamente diseñada para resaltar los colores y símbolos nacionales, elementos escenográficos inspirados en la arquitectura, el arte y la identidad dominicana, así como piezas de artesanía en madera y detalles naturales, que en conjunto ofrecieron a los invitados una experiencia visual y sensorial alineada con el orgullo cultural y espiritual del país.

Previo a la cena, los asistentes disfrutaron en el atrio central de una proyección de video mapping inmersivo, que unió arte, música y tecnología en un lienzo vivo con imágenes de la flora, fauna, arquitectura, monumentos y países dominicanos, que se fundieron con las pinceladas de grandes maestros de la pintura nacional.

En definitiva, el evento exaltó todo aquello que define la República Dominicana ante el mundo, como un país que florece, que se mueve al ritmo de su gente, que se eleva en su fe y que se expresa en cada color y cada sonido.

A ritmo puramente dominicano

Bajo el título “Sinfonía: Naturaleza y Ritmo”, la propuesta artística de la noche giró en torno al merengue, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2016, un género musical que representa una de las señas más claras de la identidad dominicana a escala internacional.

Este emblema musical de la República Dominicana fue elevado a su máxima expresión sinfónica de la mano del maestro José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañado en vivo por 16 de sus músicos y la fuerza interpretativa de la cantante Maridalia Hernández, en un montaje que fusionó tradición y modernidad con elegancia escénica.

La intérprete dominicana contagió la alegría al público con los famosos temas “Por amor”, de Rafael Solano, y “Ella”, de Casandra Damirón. El maestro inició la velada musical con la pieza “Abril”, interpretada a piano y cello.

Invitados relevantes

A la cena de gala asistieron importantes representantes del sector hotelero y altos ejecutivos del turismo internacional, entre ellos los señores Encarna Piñero, CEO global del Grupo Piñero; Sabina Fluxá, consejera delegada de Grupo Iberostar; Abel Matutes, presidente de Palladium Hotel Group; Enrique Martinón García, presidente del Grupo Martinón; Frank Rainieri, fundador y presidente del Consejo de Administración de Grupo Puntacana; Frank Elías Rainieri, presidente y CEO del Grupo Puntacana; Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International; así como Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES). Asimismo, el evento contó con la presencia del señor Tony Raful, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, y su esposa, Grey de Raful.

Por parte del Popular, participaron en el encuentro los señores Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular; Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente del Área de Negocios Turísticos; José Hernández Caamaño, vicepresidente del Área de Ingeniería y Mantenimiento; Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable; y Karina Vallejo, gerente senior de la División de Negocios Turísticos.

Estuvieron presentes el señor Eugene Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular; la señora Ana Idalia Grullón, miembro del Consejo de Administración de AFP Popular; el señor Luis José Jiménez, vicepresidente ejecutivo de AFP Popular; y el señor José Manuel Cuervo, vicepresidente de Área de Filiales Mercado de Valores del Grupo Popular; así como el señor Felipe Vicini, vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, y el señor Práxedes Joaquín Castillo Báez, miembro del Consejo de Administración del Grupo Popular y del Banco Popular Dominicano.

