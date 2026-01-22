Este miércoles los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, inauguron oficialmente la 46ª Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026.

El evento consistió en un recorrido que inició en el estand de la Fórmula 1 ubicada en el Pabellón 10, seguido de esto los reyes visitaron los espacios de algunas zonas de España, cómo Madrid y Canarias.

En total, fueron seis los pabellones visitados por la realeza de España, donde también se ubican Portugal, Italia, México, entre otros.

Los reyes estuvieron acompañados del presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, así como de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se esperan que los visitantes superen los 250,000 profesionales y viajeros.

Las puertas para el público general estarán abiertas desde el 24 al 25 de enero.

La novedad de está edición es el Pabellón 12, calificado como el del Conocimiento: Travel Technology.