La cartera de crédito bancaria destinada a la actividad turística registró un crecimiento acumulado de 67 % durante el período 2020-2025, lo que refleja la apuesta de la banca al desarrollo de un sector estratégico para la economía nacional.

La cartera pasó RD$ 67,483 millones en noviembre de 2020 a RD$ 112,524 millones a noviembre de 2025, con un incremento absoluto de RD$ 45,041 millones. Además, el financiamiento aportado por los bancos múltiples al turismo representa el 98 % del total de la cartera de crédito del sistema financiero orientada a este sector.

Asimismo, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) destacó el dinamismo que evidencian varias provincias en su actividad turística, lo que se refleja en el comportamiento favorable en la cartera de créditos destinada a este segmento. Este listado es encabezado por La Romana con un crecimiento de 100 %, seguida de Puerto Plata (72 %), Santiago (59 %) y El Seibo (6 %).

No obstante, la ABA precisó que el Distrito Nacional, La Altagracia y El Seibo son las que concentran los mayores montos de los financiamientos otorgados por la banca múltiple al turismo en República Dominicana, al representar en conjunto el 93 % de la cartera a noviembre de 2025, según la Superintendencia de Bancos.

El gremio bancario expuso que estas facilidades crediticias son destinadas, principalmente, a la construcción de nuevos proyectos hoteleros y otros negocios orientados a ofrecer este servicio, ampliación y remodelación de los vigentes, compra de equipamiento y capital de trabajo.

“Estamos conscientes de la importancia que reviste la actividad turística para el desarrollo de la economía dominicana, sector que, al cierre de 2024, representó 8.3 % del PIB”, aseguró la ABA.

Asimismo, destacó la relevancia del turismo como generador de empleos directos e indirectos en el país, al concentrar 8.3 % del total de ocupados a nivel nacional lo que equivale a 427,660 trabajadores, conforme al Banco Central.

De igual modo, ponderó que la denominada “industria sin chimenea” es un generador de divisas, registrando ingresos para República Dominicana por encima de los US$ 11,200 durante el 2025, acorde al organismo oficial.

