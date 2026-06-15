El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, depositó ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.

El Senado recibió el proyecto y la pieza ya fue enviada a una comisión bicameral durante la sesión del 12 de junio de 2026 para iniciar su proceso de estudio.

La propuesta busca generar ingresos adicionales de entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones para sostener subsidios, fortalecer las finanzas públicas y responder al impacto económico derivado de la situación internacional.

Según explicó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, la propuesta forma parte de la estrategia gubernamental para enfrentar los efectos económicos derivados de la crisis internacional, garantizar la continuidad de los subsidios y contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas.

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El funcionario indicó que el proyecto busca generar ingresos adicionales de entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones, equivalentes aproximadamente al 0.5 % y 0.6 % del producto interno bruto (PIB).

No obstante, aclaró que la iniciativa no constituye una reforma fiscal integral ni pretende resolver los problemas estructurales de las finanzas públicas.

¿Qué busca el proyecto?

De acuerdo con el Gobierno, la propuesta procura dotar al Estado de herramientas para enfrentar presiones económicas vinculadas principalmente a:

Subsidios a los combustibles.

Subsidios al sector eléctrico.

Impacto de la crisis internacional sobre la economía nacional.

Necesidad de fortalecer los ingresos públicos sin afectar a los sectores más vulnerables.

Asimismo, el documento plantea un esquema basado en el principio de equidad, mediante el cual los contribuyentes con mayor capacidad económica asumirían una mayor carga tributaria, mientras se contemplan medidas de alivio para sectores productivos y familias.

Medidas de alivio contempladas

La iniciativa incluye beneficios para:

Microempresas.

Mipymes.

Sector agropecuario.

Clase media.

Pequeños contribuyentes.

Familias de menores ingresos.

Además, el Gobierno prevé una reorientación del gasto público.

Revisión de subsidios sociales

Como parte del plan, las autoridades proyectan un ahorro cercano a RD$ 10,000 millones mediante una revisión de los beneficiarios de programas sociales.

Según Magín Díaz, el proceso se realiza en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) para garantizar que las ayudas estatales lleguen exclusivamente a las personas que realmente las necesitan.

Lo que no incluye el proyecto

El ministro insistió en que la propuesta no contempla cambios en varios impuestos considerados sensibles para la población y los sectores productivos.

Entre las medidas descartadas figuran:

No habrá modificaciones al Itbis ni a su base imponible.

ni a su base imponible. No se aumentarán los impuestos selectivos a combustibles, alcoholes, cigarrillos, vehículos, seguros ni telecomunicaciones.

No se modificarán las tasas del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario ( IPI ) ni el mínimo exento.

) ni el mínimo exento. Las mipymes no serán afectadas por el aumento del Impuesto Sobre la Renta ( ISR ).

). No se crearán nuevos impuestos a intereses ni dividendos.

No se gravarán las plataformas digitales.

Asimismo, la iniciativa contempla la eliminación o reducción de algunos tributos actualmente vigentes.

La comisión bicameral que estudiará la propuesta

La comisión bicameral designada por el Senado está integrada por:

Pedro Catrain Bonilla.

Andrés Guillermo Lama Pérez.

Alexis Victoria Yeb.

Ginnette Bournigal de Jiménez.

Ramón Rogelio Genao Durán.

Félix Ramón Bautista Rosario.

Lía Ynocencia Díaz Santana.

Aracelis Villanueva Figueroa.

Eduard Alexis Espiritusanto Castillo.

Moisés Ayala Pérez.

Casimiro Antonio Marte Familia.

Se espera que en los próximos días la comisión inicie los análisis correspondientes antes de rendir un informe al Congreso Nacional.

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