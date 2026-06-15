El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, afirmó que el proyecto de ley de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional constituye una propuesta "holística e integral", diseñada para preservar la estabilidad económica del país frente al complejo escenario internacional.

Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, el funcionario explicó que la iniciativa es el resultado de varios meses de trabajo y consultas con representantes de distintos sectores económicos, sociales y políticos.

Según indicó, la propuesta fue elaborada por una comisión integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y él como titular del MICM.

"Es una propuesta muy bien pensada", expresó Sanz Lovatón, al señalar que, hasta el momento, los sectores consultados no han manifestado un rechazo frontal al proyecto.

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La sobretasa al ISR recaerá sobre grandes contribuyentes

El ministro destacó que una de las principales medidas de consolidación fiscal es la aplicación, por un período de tres años, de una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial, que elevaría la tasa del 27 % al 30 % para los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$ 1,000 millones anuales.

Sostuvo que, al mismo tiempo, el proyecto incorpora medidas orientadas a aliviar la carga tributaria de los sectores de menores ingresos y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre ellas mencionó el incremento de la deducción por gastos educativos, que pasaría del 25 % al 30 %, y hasta un 50 % cuando los gastos correspondan a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo.

Asimismo, resaltó que las microempresas, que representan alrededor del 78 % de las empresas que reportan ISR, quedarían exentas del pago de anticipos.

Beneficios para pequeñas empresas y sector agropecuario

Sanz Lovatón también señaló que el proyecto contempla que las pequeñas empresas pasen de realizar 12 pagos de anticipos al año a solo tres, con el objetivo de mejorar su liquidez.

Añadió que el sector agropecuario permanecería exento tanto del pago de anticipos como del impuesto a los activos.

El funcionario defendió que el conjunto de medidas busca responder al impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo y a la incertidumbre económica global, procurando mantener la estabilidad macroeconómica sin afectar a los sectores más vulnerables.

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