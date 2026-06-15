La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró que el proyecto de ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, sometido por el Poder Ejecutivo al Senado, debe ser objeto de ajustes técnicos durante su discusión en el Congreso para evitar distorsiones que afecten a la industria nacional.

El gremio afirmó que comprende la necesidad de adoptar medidas extraordinarias ante el complejo contexto económico internacional, pero entiende que la iniciativa ofrece una oportunidad para fortalecer el equilibrio entre los distintos sectores productivos.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, explicó que, tras revisar el contenido del proyecto, la organización identificó disposiciones que deberían modificarse para garantizar que se cumplan los objetivos planteados por el Gobierno sin generar efectos negativos sobre la producción local.

AIRD cuestiona eliminación del ITBIS al asfalto

Entre las principales observaciones, la AIRD señaló la eliminación del ITBIS al asfalto y al AC-30, medida que, según el gremio, no ha sido suficientemente justificada.

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Pujols sostuvo que esta disposición crea una asimetría regulatoria entre los productores nacionales de concreto y las importaciones de asfalto y AC-30, lo que, a su juicio, favorecería a los productos importados en los procesos de licitación para obras de infraestructura vial.

"Nos corresponde como gremio resaltar esta discriminación que privilegia las importaciones sobre la producción nacional", expresó.

Impuesto a cigarrillos electrónicos

La AIRD también manifestó preocupación por el impuesto selectivo al consumo propuesto para los cigarrillos electrónicos.

Según Pujols, la tasa ad valorem de 55 % planteada en el proyecto figura entre las más elevadas a nivel internacional y podría incentivar el comercio ilícito, reduciendo la recaudación esperada por el Estado.

El dirigente indicó que el sector entiende que una carga de esa magnitud terminaría siendo contraproducente para los objetivos fiscales del Gobierno.

Piden revisar la carga sobre la industria

El gremio advirtió, además, que el proyecto debe analizarse en conjunto con otras iniciativas que también incrementan las obligaciones del sector productivo.

Entre ellas mencionó propuestas relacionadas con la seguridad social, la gestión de residuos sólidos y la reforma al Código Laboral, las cuales, afirmó, aumentarían los costos para las empresas sin atacar problemas estructurales como la informalidad.

Solicitan diálogo en el Congreso

La AIRD llamó al Congreso Nacional a abrir espacios de diálogo con el sector industrial durante el estudio del proyecto, con el propósito de incorporar mejoras técnicas que fortalezcan la competitividad de la manufactura local.

Asimismo, propuso revisar los incentivos que, según la organización, favorecen las importaciones frente a la producción nacional en fideicomisos públicos como Mi Vivienda, FITRAM y Pro-Pedernales, donde actualmente las importaciones cuentan con exenciones de ITBIS y aranceles.

Para la AIRD, el debate legislativo representa una oportunidad para corregir esas distorsiones y establecer condiciones de competencia más equitativas entre los productos nacionales y los importados.

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