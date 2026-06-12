El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández rechazó este viernes lo que definió como una nueva reforma fiscal impulsada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que la población dominicana enfrenta actualmente dificultades económicas derivadas de la inflación y el incremento del costo de la vida.

Durante un encuentro con dirigentes y simpatizantes de la organización política en la capital española, Fernández sostuvo que las autoridades intentan presentar bajo una denominación distinta una iniciativa que, en la práctica, tendría características similares a una reforma fiscal tradicional.

“El Gobierno manda al ministro de Hacienda porque está asustado. Saben que si hablan de reforma fiscal en estos momentos, el pueblo no la aceptará”, expresó el líder opositor, al tiempo que aseguró que la Fuerza del Pueblo mantendrá una posición de defensa de los intereses de diversos sectores de la sociedad dominicana.

Fernández argumentó que las circunstancias actuales no favorecen la adopción de medidas que impliquen mayores sacrificios económicos para los ciudadanos, especialmente en un contexto marcado por el aumento de precios de bienes y servicios esenciales.

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“No hay gobierno en el mundo que en estos momentos se atreva a plantear una reforma fiscal. Ni en Europa, ni en América Latina, ni en Asia ni en África. Este no es el momento apropiado”, afirmó.

Cuestiona uso de recursos públicos

El exmandatario también criticó que se planteen nuevas medidas tributarias cuando, a su juicio, el Gobierno ha contado con suficientes recursos sin lograr solucionar problemas fundamentales que afectan a la población.

“Cuando la inflación está creciendo, imponer nuevas medidas de sacrificio al pueblo dominicano, como aumentar impuestos para un gobierno que ha tenido dinero de sobra y no ha podido resolver problemas fundamentales de la sociedad, no tiene justificación”, manifestó.

Asimismo, cuestionó los argumentos oficiales utilizados para sustentar la propuesta y reiteró que la Fuerza del Pueblo se opondrá a cualquier iniciativa que implique mayores cargas económicas para los ciudadanos.

“A eso que eufemísticamente le llaman crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, desde Madrid la Fuerza del Pueblo dice: eso no va”, proclamó ante los asistentes.

Juramentación de nuevos dirigentes en Europa

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad celebrada en el Espacio Eventize de Madrid, donde Fernández encabezó la juramentación de dirigentes procedentes del PRM, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Esperanza Democrática (PED), además de profesionales, empresarios, jóvenes y líderes comunitarios radicados en España y otros países europeos.

Según informó la organización, el acto reunió a cientos de dominicanos residentes en el exterior y contó con la integración de nuevos miembros provenientes de distintas organizaciones políticas, así como de profesionales de la salud y líderes comunitarios establecidos en territorio español.

Al concluir su intervención, Fernández afirmó que el respaldo recibido por la Fuerza del Pueblo entre los dominicanos residentes en Europa fortalece las expectativas de la organización de cara a las elecciones de 2028 y su estrategia de expansión dentro de la diáspora dominicana.

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