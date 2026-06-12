El subsecretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez, expresó su respaldo al paquete de medidas económicas presentado por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis internacional y promover el crecimiento económico, al considerar que prioriza a las familias, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la protección del empleo.

Rodríguez sostuvo que, en un contexto de incertidumbre económica internacional, las iniciativas buscan reducir el impacto sobre la población sin recurrir a un aumento del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

"Lo más importante es que se priorizó a la gente. Se tomaron decisiones responsables que protegen el bolsillo de las familias, apoyan a las mipymes que generan miles de empleos y contribuyen a mantener la estabilidad económica del país", expresó.

El dirigente oficialista señaló que entre las medidas que considera más favorables figuran la eliminación del anticipo para las microempresas, el aumento del salario exento del Impuesto sobre la Renta (ISR), la ampliación de las deducciones por gastos educativos y la reducción del impuesto aplicable a las transferencias patrimoniales entre padres e hijos.

A su juicio, el paquete económico también fortalece las condiciones para la inversión y la generación de empleos, al tiempo que ofrece apoyo a los sectores productivos en un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados y el alza de los costos energéticos.

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Rodríguez afirmó que el contexto actual requiere la colaboración de los distintos sectores para preservar la estabilidad económica y respaldar las iniciativas orientadas a proteger a los grupos más vulnerables.

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