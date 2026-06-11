El Gobierno presentó un paquete de medidas económicas y tributarias con el que busca recaudar entre RD$ 50,000 millones y RD$ 50,000 millones para fortalecer las finanzas públicas y enfrentar los efectos de la crisis internacional, sin aumentar el ITBIS ni modificar los impuestos a los combustibles.
La propuesta combina alivios para micro, pequeñas y medianas empresas, beneficios para la clase media y mayores cargas para grandes contribuyentes, actividades específicas y sectores con altos niveles de evasión.
Las principales medidas
1. Menos carga para las microempresas
- Se eliminan los anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las microempresas.
- Las pequeñas empresas pasarían de realizar 12 pagos de anticipos al año a solo tres.
2. Incentivos para invertir
- Las empresas podrán deducir el 100 % de las inversiones en maquinarias y equipos nuevos realizadas durante 2026.
- A partir de 2027 se aplicará un esquema de depreciación acelerada.
3. Beneficios para exportadores
- Se devolverían impuestos pagados por combustibles y seguros utilizados en actividades de exportación.
4. Eliminación de impuestos considerados obsoletos (anacrónicos)
- Se eliminarían gradualmente impuestos sobre hipotecas.
- También se reducirían cargas relacionadas con la constitución de empresas.
- Se eliminaría el impuesto selectivo aplicado a los seguros de vida.
5. Más beneficios para la clase media
- La deducción por gastos educativos aumentaría de 25 % a 30 %.
- Llegaría a 50 % para centros especializados que atienden estudiantes con discapacidad.
- El mínimo exento del ISR subiría de RD$ 34,685 a RD$ 39,900 mensuales.
6. Amnistía para deudas tributarias
- Se abriría un proceso de regularización para contribuyentes con deudas pendientes ante la DGII.
7. Cambios en herencias y donaciones
Se actualizarían los montos exentos del impuesto sucesoral.
El impuesto sobre transferencias patrimoniales entre padres e hijos en vida bajaría de 25 % a 3 %.
8. Más controles contra la evasión
- Se reforzaría el cobro del ITBIS a importadores informales.
- Aumentarían las retenciones a contribuyentes considerados difíciles de fiscalizar.
- Se ampliaría la trazabilidad fiscal para alcohol, cigarrillos y combustibles.
¿Quiénes pagarían más?
9. Grandes empresas
- El ISR empresarial subiría temporalmente de 27 % a 30 % durante tres años para los grandes contribuyentes.
10. Usuarios de servicios específicos
- Aumentaría el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas.
- Se crearía un impuesto para cigarrillos electrónicos y vapeadores.
- Aumentaría la carga tributaria sobre casinos y juegos de azar.
- Se gravarían con un 10 % las rentas financieras obtenidas en el exterior por personas físicas.
- El impuesto de salida del país subiría entre US$ 10 y US$ 20.
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