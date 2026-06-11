El Gobierno presentó un paquete de medidas económicas y tributarias con el que busca recaudar entre RD$ 50,000 millones y RD$ 50,000 millones para fortalecer las finanzas públicas y enfrentar los efectos de la crisis internacional, sin aumentar el ITBIS ni modificar los impuestos a los combustibles.

La propuesta combina alivios para micro, pequeñas y medianas empresas, beneficios para la clase media y mayores cargas para grandes contribuyentes, actividades específicas y sectores con altos niveles de evasión.

Las principales medidas

1. Menos carga para las microempresas

Se eliminan los anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las microempresas.

Las pequeñas empresas pasarían de realizar 12 pagos de anticipos al año a solo tres.

2. Incentivos para invertir

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Las empresas podrán deducir el 100 % de las inversiones en maquinarias y equipos nuevos realizadas durante 2026.

A partir de 2027 se aplicará un esquema de depreciación acelerada.

3. Beneficios para exportadores

Se devolverían impuestos pagados por combustibles y seguros utilizados en actividades de exportación.

4. Eliminación de impuestos considerados obsoletos (anacrónicos)

Se eliminarían gradualmente impuestos sobre hipotecas.

También se reducirían cargas relacionadas con la constitución de empresas.

Se eliminaría el impuesto selectivo aplicado a los seguros de vida.

5. Más beneficios para la clase media

La deducción por gastos educativos aumentaría de 25 % a 30 %.

Llegaría a 50 % para centros especializados que atienden estudiantes con discapacidad.

El mínimo exento del ISR subiría de RD$ 34,685 a RD$ 39,900 mensuales.

6. Amnistía para deudas tributarias

Se abriría un proceso de regularización para contribuyentes con deudas pendientes ante la DGII.

7. Cambios en herencias y donaciones

Se actualizarían los montos exentos del impuesto sucesoral.

El impuesto sobre transferencias patrimoniales entre padres e hijos en vida bajaría de 25 % a 3 %.

8. Más controles contra la evasión

Se reforzaría el cobro del ITBIS a importadores informales.

Aumentarían las retenciones a contribuyentes considerados difíciles de fiscalizar.

Se ampliaría la trazabilidad fiscal para alcohol, cigarrillos y combustibles.

¿Quiénes pagarían más?

9. Grandes empresas

El ISR empresarial subiría temporalmente de 27 % a 30 % durante tres años para los grandes contribuyentes.

10. Usuarios de servicios específicos

Aumentaría el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas.

Se crearía un impuesto para cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Aumentaría la carga tributaria sobre casinos y juegos de azar.

Se gravarían con un 10 % las rentas financieras obtenidas en el exterior por personas físicas.

El impuesto de salida del país subiría entre US$ 10 y US$ 20.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más