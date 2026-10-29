El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) reportó 71,611 detenciones entre abril y agosto de 2026, según cifras de las brigadas fronterizas y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), al presentar su cuarto informe sobre el cumplimiento de las 15 medidas migratorias anunciadas por el Poder Ejecutivo en abril de 2025.

Más allá de la vigilancia y las infraestructuras, el Observatorio identifica desafíos en la regulación de los mercados fronterizos y en la incorporación de trabajadores dominicanos a sectores como la agricultura y la construcción.

También plantea la necesidad de modernizar tecnológicamente el sector de la construcción y de actualizar las metas de las medidas migratorias, en función de los resultados alcanzados y de aquellas acciones que requieren ejecución permanente.

Entre sus recomendaciones, el OPM propone reforzar las asignaciones presupuestarias de las instituciones responsables de la seguridad fronteriza y el control migratorio, vinculando los recursos con objetivos concretos y mecanismos de rendición de cuentas.

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Asimismo, considera necesario fortalecer las capacidades del Ministerio Público y del Poder Judicial para investigar y tramitar los casos de tráfico ilícito de migrantes.

El organismo también pide investigar las denuncias de corrupción y vulneración de derechos, mejorar la información pública sobre la aplicación de las medidas y revisar las metas del Decreto 206-25 junto con las instituciones responsables y los actores involucrados.

La vigilancia fronteriza mantiene 11,000 efectivos

En el seguimiento de las medidas relativas a la supervisión y el refuerzo militar, el Observatorio señala que el Ministerio de Defensa reporta la continuidad de 1,500 soldados adicionales, para un despliegue total de 11,000 efectivos en la frontera.

La supervisión se organiza en ocho zonas, con 16 oficiales superiores que rotan cada 15 días. El informe también registra mejoras en movilidad, abastecimiento, comunicaciones e instalaciones, así como el uso de vehículos, fibra óptica, internet satelital y drones para apoyar las labores de vigilancia.

Según el documento, miembros del Observatorio constataron mejoras operativas durante las visitas de campo realizadas en septiembre.

El organismo, sin embargo, advierte que persiste en las fuentes monitoreadas la percepción de vulnerabilidad fronteriza y de actuación de redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

La verja fronteriza acumula retrasos

En cuanto a la construcción de la verja, el informe confirma que se han concluido 54 kilómetros, mientras que otros 13 kilómetros del tramo comprendido entre La Sal y Capotillo registran un avance del 70 %.

La terminación de este último segmento, prevista inicialmente para mayo de 2026, fue reprogramada oficialmente para diciembre.

A estas obras se suma un nuevo tramo de 14.5 kilómetros en Jimaní, frente al lago Azuey, cuyos trabajos comenzaron el 6 de septiembre como parte de la estrategia Frontera Fuerte.

De acuerdo con el informe, cuando concluyan ambas intervenciones, la verja alcanzaría una extensión total de 81.5 kilómetros.

Aunque el OPM valora la continuidad de los trabajos, considera necesario mantener la atención sobre las vulnerabilidades fronterizas y las redes de tráfico de migrantes.

Sondeo recoge cuestionamientos sobre el control migratorio

El informe incorpora un sondeo exploratorio sobre la percepción de la población respecto a los inmigrantes haitianos en situación migratoria irregular, a partir de contenidos publicados en medios digitales y redes sociales.

Entre los hallazgos identificados figura la percepción de que el Gobierno dominicano no está haciendo lo suficiente para controlar lo que en el debate público se describe como una "invasión" haitiana.

El documento también recoge cuestionamientos sobre los resultados de las políticas migratorias, incluidos los operativos de la Dirección General de Migración, el control fronterizo, las deportaciones y repatriaciones y los sometimientos judiciales por tráfico ilícito de migrantes.

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