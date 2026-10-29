Gobierno construye nueve cárceles a la vez

El Gobierno construye nueve centros penitenciarios de manera simultánea y asegura que las instalaciones de Higüey y Barahona están listas, mientras mantiene obras pendientes en otras provincias, informó Roberto Santana durante el Tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria.

El funcionario, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, indicó que entre los proyectos pendientes figuran el centro de San Juan, que deberá someterse a una nueva licitación; las obras de Hato Mayor y Neiba; la reparación del centro de Salcedo, y la selección de un terreno para construir una instalación en la provincia Independencia.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio Nacional y encabezado por el presidente Luis Abinader, también se abordó el costo de terminar el complejo penitenciario de Las Parras. El mandatario afirmó que la inversión supera los RD$2,000 millones y reconoció que todavía quedan trabajos por completar.

«Es bueno subrayar que Las Parras la recibimos y lo que estaba listo nos lleva ya a más de dos mil millones de pesos en inversión para terminarla realmente. Y no está terminada; falta y falta, porque supuestamente lo que había era que pintarla», expresó Abinader.

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San Juan necesita una nueva licitación

Abinader explicó que la construcción del centro penitenciario de San Juan presenta problemas estructurales. Según dijo, la entidad identificada en el comunicado como UNESB recomendó no continuar con los trabajos en las condiciones existentes.

El mandatario sostuvo que es necesario reforzar la obra y convocar una nueva licitación, debido a que el costo había superado el límite del 25 % establecido por ley, según su explicación.

La población penitenciaria bajó desde 2020, afirma Santana

Santana informó que la población penitenciaria nacional pasó de 27,481 personas en 2020 a 25,494 en 2026. También indicó que, durante el año pasado, los 180 abogados de la Defensa Pública lograron que unas 5,000 personas privadas de libertad obtuvieran su libertad mediante los procesos judiciales en los que fueron defendidas.

«Busquen en Latinoamérica cuál sistema penitenciario está bajando su población. El único que está bajando es el de República Dominicana», afirmó.

El funcionario aseguró que la reforma continuará con el apoyo de unas 700 organizaciones y personas que participan en los espacios provinciales de seguimiento. También sostuvo que la lucha contra la corrupción en las cárceles no es negociable y mencionó el retiro de 128 policías del sistema y las auditorías realizadas a destacamentos.

Salud mental y nuevas guías para construir cárceles

Santana afirmó que la reforma incluye medidas para atender la salud mental de las personas recluidas. Informó que ya funciona un primer espacio de atención en Najayo y que se trabaja para habilitar otros.

Asimismo, indicó que el Comité Internacional de la Cruz Roja escogió a República Dominicana para presentar una nueva guía internacional de construcción penitenciaria. Según explicó, el documento fue elaborado con la participación del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el sistema penitenciario y el Ministerio de la Presidencia.

Durante el acto, Abinader entregó ejemplares de la guía a representantes de esas áreas para que sirva de referencia en futuros proyectos de infraestructura penitenciaria.

La Victoria: traslado gradual y proyecto de Ciudad Educativa

Santana informó que el traslado de las personas privadas de libertad desde La Victoria se realizará de manera gradual, luego de evaluar individualmente cada caso.

Según sus cifras, el centro pasó de albergar 7,600 internos cuando el Gobierno asumió en 2020 a unos 1,900. La meta, afirmó, es reducir esa población a menos de 1,000 durante este año.

El funcionario también expuso una propuesta para desarrollar una Ciudad Educativa en los terrenos de La Victoria, con universidades, politécnicos, servicios gubernamentales, un espacio temático y una terminal del teleférico. El proyecto abarcaría más de 200,000 metros cuadrados.

Defensa Pública advierte que persisten el hacinamiento y las condiciones precarias

Durante el encuentro, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, entregó a Abinader un informe sobre detención y prisión que recoge las condiciones de los centros penitenciarios y formula recomendaciones en áreas como alimentación, salud e infraestructura.

Valentín Santos advirtió que, pese a los avances señalados por las autoridades, varios centros mantienen condiciones precarias y niveles de hacinamiento que dificultan la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

El funcionario consideró que la reforma requiere la participación coordinada del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las autoridades penitenciarias, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales.

«Como Estado social y democrático de derecho, debemos garantizar la protección efectiva de estos derechos», manifestó.

Entregan propuestas para fortalecer la reforma penitenciaria

Durante la actividad, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Consejo Académico del Instituto Superior de Estudios Especializados Penitenciarios y Correccionales entregaron al presidente un informe sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria 2024-2027.

Entre los documentos presentados figuran una propuesta de reglamento para la carrera penitenciaria, una actualización del Manual de Gestión Penitenciaria de 2013 y una propuesta de reglamento general para aplicar las leyes relacionadas con el sistema penitenciario.

El Instituto también recibió 6,300 textos sobre ciencias y técnicas penitenciarias procedentes de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y entidades especializadas en justicia penal.

Al cierre del encuentro, Abinader tomó juramento a nuevos integrantes del Consejo Asesor de la reforma penitenciaria y pidió a los presentes que se unieran en una oración por la salud de Roberto Santana.

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