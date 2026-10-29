Uno de cada cinco embarazos en RD corresponde a adolescentes

Los embarazos en adolescentes representaron el 20.05 % del total registrado en República Dominicana durante el primer semestre de 2026, con 7,124 casos, una situación que motivó al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y a la farmacéutica Organon a presentar una iniciativa para prevenirlos en cuatro comunidades de la cuenca del río Ozama.

El proyecto, denominado «Acelerando la prevención de uniones tempranas y embarazos en adolescentes en el Ozama», contempla intervenciones en María Auxiliadora, Gualey, Los Guandules y Guachupita, con el propósito de fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y coordinar acciones entre instituciones públicas y comunidades.

La iniciativa fue presentada el miércoles 28 de octubre, en una actividad coordinada con el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón.

Aunque los casos de embarazos adolescentes muestran una tendencia a la reducción, el porcentaje que representan dentro del total nacional continúa siendo significativo. Según los datos difundidos por los organizadores, durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 3,368 casos, un 3.91 % menos que en el mismo período de 2025.

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Uniones tempranas en la región Ozama

La iniciativa también aborda las uniones a temprana edad. De acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro, el 23 % de las mujeres de 20 a 24 años de la región Ozama declaró haberse unido a una pareja antes de cumplir los 18 años. Un 8.7 % indicó que lo hizo antes de los 15 años.

La tasa de fecundidad adolescente en la región se sitúa en 31 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años, según los datos citados por las entidades.

Mario Serrano, representante nacional del UNFPA, señaló que la prevención requiere coordinación entre las instituciones, acceso a información y servicios de calidad, así como disponibilidad de métodos anticonceptivos.

El representante destacó la importancia de generar oportunidades para que los adolescentes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Por su parte, Diego Rosenthal, director de Organon para Latinoamérica, afirmó que invertir en la salud de las mujeres y las adolescentes contribuye al desarrollo de las comunidades.

Rosenthal sostuvo que la prevención de los embarazos a temprana edad requiere acercar los servicios de salud y la información a las jóvenes, además de ofrecer alternativas que favorezcan su bienestar y desarrollo.

Acceso a anticonceptivos y coordinación institucional

Durante la actividad, María Villalain, coordinadora de Movilización de Recursos y Alianzas Estratégicas del UNFPA, presentó los componentes del modelo de intervención territorial.

La estrategia toma como referencia experiencias desarrolladas anteriormente en las provincias de Azua, San Juan de la Maguana y Dajabón, con financiamiento de Organon. Entre sus líneas de acción figura el acceso a métodos anticonceptivos reversibles de larga duración y el fortalecimiento de la coordinación con el Servicio Nacional de Salud.

El encuentro incluyó un panel sobre la prevención de las uniones tempranas y los embarazos adolescentes, con la participación de representantes del SNS, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

En la iniciativa también se contempla la articulación con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional en las comunidades seleccionadas.

La actividad contó, además, con la participación de José Joaquín Puello Herrera, presidente y director de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, y Edisson Rafael Féliz Féliz, director del Servicio Regional de Salud Ozama.

UNFPA y Organon indicaron que el proyecto busca fortalecer las capacidades locales y consolidar un modelo de intervención que pueda generar aprendizajes aplicables en otros territorios del país.

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