El presidente Luis Abinader afirmó este jueves que se han invertido más de RD$ 200 millones en el complejo penitenciario de Las Parras y respondió con ironía a las críticas sobre el estado en que su Gobierno recibió la obra.

"Y eso que solo le faltaba pintura", comentó el mandatario durante el Tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria.

La intervención se produjo después de que Roberto Santana expusiera los avances del complejo carcelario y en referencia a declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien afirmó en noviembre de 2025 que su gestión había dejado concluida la instalación y que la administración actual "solo le puso pintura".

Abinader pide orar por la salud de Roberto Santana

Al margen de los temas previstos en el programa, Abinader encabezó una oración por la salud de Roberto Santana Sánchez, director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), quien recibe tratamiento contra el cáncer.

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"Todos somos personas de fe. Les pido que se pongan de pie para hacer un Padre Nuestro por la salud de Roberto Santana Sánchez, quien, en el nombre de Dios, mejorará y estará pronto de vuelta con nosotros", expresó el jefe de Estado ante los asistentes.

Santana ha estado recibiendo tratamiento médico especializado en Boston, Estados Unidos.