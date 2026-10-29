El abogado Manuel De Aza, representante de la familia y los actores civiles constituidos en el caso por la muerte de Lyedgers Tameydshi Encarnación, manifestó este jueves su expectativa de que el proceso judicial concluya con una decisión que garantice justicia oportuna para los familiares de la víctima.

De Aza ofreció sus declaraciones a la prensa tras salir al receso del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce el juicio de fondo contra el imputado.

Durante la jornada está previsto el desarrollo de la acusación del Ministerio Público y el interrogatorio de varios testigos.

El jurista explicó que representa a la madre, los hermanos y la esposa del fallecido, quienes esperan que se apliquen las sanciones correspondientes, conforme a los hechos que se establezcan durante el proceso.

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“Esperamos que se haga una correcta justicia, una justicia que sea oportuna, en el sentido de aplicar las penas y las consecuencias derivadas del ilícito penal cometido por el acusado”, expresó.

El abogado indicó, además, que entre los testigos que podrían ser interrogados durante la jornada figura una persona que resultó lesionada en uno de sus brazos durante el incidente.

Detalles del caso

Por este caso está acusado Alexander Jiménez Galván, de 35 años, señalado como estudiante de Derecho, quien presuntamente utilizó una escopeta calibre 12 durante el tiroteo ocurrido en el campus central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Lyedgers Tameydshi Encarnación, miembro del equipo de seguridad de la universidad, falleció el 18 de octubre de 2025, dos días después de resultar herido de bala durante el incidente. En el mismo hecho también resultó herido en una mano Juan Manuel Méndez, otro integrante del personal de seguridad.

De acuerdo con los datos del caso, el tiroteo se produjo luego de un altercado relacionado con un llamado de atención al imputado por estacionar su vehículo en un área prohibida dentro del recinto universitario.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más