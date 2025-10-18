La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó que falleció Lyedgers Encarnación Peña, uno de los heridos en el incidente ocurrido en la sede central.

"Con profunda tristeza y consternación, la UASD lamenta informar el fallecimiento de Lyedgers Encarnación Peña, miembro de nuestro equipo de seguridad", dijo la universidad en un comunicado de prensa.

Encarnación Peña resultó herido gravemente durante el "lamentable incidente" ocurrido en el campus universitario durante el pasado jueves 16 de octubre.

"A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció a causa de las lesiones sufridas", aclaró.

La UASD agregó que su partida represena un dolor incalculable para sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Destacó que "nos unimos" al dolor que embarga su familia en estos momentos díficiles. "Que la paz y la fortaleza es acompañen", finalizó el comunicado.

Además, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Alexander Jiménez Garban (Alex), imputado de herir con un arma de fuego a dos empleados de la sede principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el pasado jueves.

De acuerdo con la acusación, el imputado intentó quitar la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Miguel Ángel Claudio Chacón.

