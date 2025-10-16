Varias personas resultaron heridas, incluyendo al menos un miembro de la seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tras un tiroteo registrado la tarde de este jueves en las inmediaciones del campus.
De acuerdo con los primeros reportes, un hombre realizó múltiples disparos en el área y luego huyó hacia un centro comercial contiguo, donde fue detenido por agentes de seguridad del establecimiento.
Según medios, el agresor está bajo custodia de la Seguridad Interna de la UASD, mientras se investigan las causas del incidente.
