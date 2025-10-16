Varias personas resultaron heridas, incluyendo al menos un miembro de la seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tras un tiroteo registrado la tarde de este jueves en las inmediaciones del campus.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre realizó múltiples disparos en el área y luego huyó hacia un centro comercial contiguo, donde fue detenido por agentes de seguridad del establecimiento.

Según medios, el agresor está bajo custodia de la Seguridad Interna de la UASD, mientras se investigan las causas del incidente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más