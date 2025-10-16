PN confirma dos heridos con arma de fuego en la UASD y que el atacante fue golpeado y apresado

La Policía Nacional informó que fue detenido un hombre señalado como presunto autor de los disparos que dejaron heridas a dos personas durante un incidente bajo investigación ocurrido la tarde de este jueves en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después del suceso gracias a la colaboración de personal que labora en la universidad. Está herido al igual que otras dos personas, sin que inicialmente trascendiera la gravedad de las heridas de los tres.

El detenido recibe atenciones médicas, ya que en medio del incidente recibió golpes contusos, incluyendo una herida en la cabeza.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.

El detenido fue recibido bajo custodia por personal policial adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Homicidios), con asiento en el Palacio de la Policía Nacional, desde donde fue trasladado a un centro de salud para recibir atenciones médicas por las heridas y golpes que presenta.

Las investigaciones se amplían con el objetivo de determinar el origen del conflicto, las motivaciones del hecho y la eventual participación de otras personas.

La UASD, que suspendió sus actividades durante el día de hoy debido al incidente, emitió un comunicado en el que dice que los heridos son "servidores universitarios", con lo que descartó que fueran alumnos.

