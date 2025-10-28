El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en Najayo a Alexander Jiménez Galván, de 35 años, acusado de disparar a dos miembros del equipo de seguridad de la UASD.

El Ministerio Público solicitó la medida, calificando el hecho como un acto de violencia criminal en un espacio académico, citando riesgo de fuga y gravedad del delito.

El tiroteo dejó gravemente herido a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien falleció el sábado mientras recibía atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Dominico Cubano.

El otro miembro del equipo de seguridad, Juan Manuel Méndez, resultó con heridas leves y se encuentra fuera de peligro tras una cirugía en la mano.

Según la UASD, el imputado, estudiante de Derecho y residente de Santo Domingo Oeste, había tenido un altercado previo con el personal de seguridad por estacionarse en un área prohibida.

Al día siguiente, el acusado regresó al campus universitario acompañado de otra persona, no identificada por las autoridades, portando una escopeta calibre 12, con la que efectuó varios disparos, impactando directamente a Encarnación Peña.

