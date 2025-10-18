El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Alexander Jiménez Garban (Alex), imputado de herir con un arma de fuego a dos empleados de la sede principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el pasado jueves.

De acuerdo con la acusación, el imputado intentó quitar la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Miguel Ángel Claudio Chacón.

El Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona del Distrito Nacional estableció que el imputado llegó a bordo de un vehículo frente a la oficina donde se encontraba laborando Miguel Ángel Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad.

Tras un altercado inicial, el imputado se retiró momentáneamente y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Omar Reyes Angomás, quienes intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Durante el enfrentamiento, tras proferir una amenaza de muerte, Jiménez Garban efectuó varios disparos, impactando a Méndez, quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, y a Encarnación Peña, quien resultó con heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca.

Miguel Ángel Claudio Chacón salió ileso, al igual que Omar Reyes Angomás, quien intervino para impedir la agresión.

Tras los disparos, el imputado huyó en su vehículo hasta la puerta número 2 de la universidad, donde abandonó el automóvil y el arma de fuego, escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y a la Policía Nacional.

En el procedimiento fue ocupada una escopeta marca Kral Magnum, calibre 12, serie núm. 13-K8404, color negro, que presuntamente portaba de manera ilegal.

Las investigaciones establecen que los hechos se habrían originado luego de un llamado de atención previo dirigido al imputado el 15 de octubre, al cual reaccionó de forma violenta, desencadenando el ataque del día siguiente

