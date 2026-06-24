Un error material en el acta digital emitida por la secretaría del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional provocó este miércoles una confusión sobre la fecha de la audiencia preliminar contra Alexander Jiménez Galván, acusado de matar al empleado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Lyedgers Encarnación Peña, y de herir a otros dos miembros del personal de seguridad del recinto.

La situación surgió luego de que en el documento oficial publicado por el tribunal se estableciera que la audiencia sería celebrada el 24 de junio, aunque durante la audiencia anterior se había informado verbalmente que la fecha correcta era el 9 de julio.

Werlin Miguel Mercedes, abogado de los familiares de la víctima, explicó que acudieron al Palacio de Justicia guiándose por el contenido del acta, al tratarse del documento oficial emitido por el tribunal.

“El tribunal corrigió posteriormente ese error. Nosotros nos guiamos por lo que establecía el acta de audiencia y no por lo que escuchamos verbalmente, porque ese es el documento oficial del proceso”, manifestó.

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El jurista indicó que la corrección fue realizada de manera válida por el tribunal y que la audiencia preliminar quedó fijada definitivamente para el 9 de julio.

Respecto al proceso, expresó que esperan que el caso sea enviado a juicio de fondo al considerar que existen suficientes pruebas para sustentar la acusación contra Jiménez Galván.

“El caso tiene los elementos de prueba necesarios que demuestran que el acusado es el autor de los hechos que se le imputan”, afirmó.

La audiencia preliminar tiene como objetivo determinar si existen méritos suficientes para que el imputado enfrente un juicio de fondo por la muerte de Encarnación Peña y las heridas ocasionadas a otros dos empleados de seguridad de la UASD.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más