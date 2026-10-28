El excanciller dominicano Roberto Álvarez llamó a acelerar el despliegue de la fuerza internacional de supresión de pandillas en Haití y a garantizar los recursos necesarios para restablecer la seguridad y la estabilidad institucional de ese país.

El diplomático hizo el planteamiento este miércoles, durante un acto en el Palacio Nacional en el que el presidente Luis Abinader le otorgó la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, por su trayectoria en el servicio público y sus aportes a la política exterior dominicana.

Álvarez sostuvo que la recuperación de la seguridad en Haití es una condición indispensable para la celebración de elecciones libres y creíbles.

También destacó los esfuerzos diplomáticos realizados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obtener respaldo internacional a una fuerza de seguridad para el país vecino.

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Seis años al frente de la Cancillería

La condecoración fue otorgada mediante el Decreto 646-26, leído durante la ceremonia por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó.

El decreto reconoce los servicios prestados por Álvarez durante sus seis años al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2026, así como sus aportes a la defensa de la soberanía nacional, la promoción de la democracia y los derechos humanos y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

La disposición también destaca las iniciativas impulsadas durante su gestión para modernizar la Cancillería, fortalecer sus estructuras institucionales y profesionalizar el servicio diplomático y consular.

Entre las medidas señaladas figuran las orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacitación del personal, además de las reformas dirigidas a fortalecer la carrera diplomática.

Abinader condecora a Roberto Álvarez por su gestión al frente de la Cancillería

Además, Abinader valoró la trayectoria de tres décadas de Álvarez en el servicio público y su contribución al fortalecimiento de la diplomacia dominicana.

El mandatario destacó los esfuerzos del excanciller para elevar el profesionalismo del servicio exterior y mejorar la representación del país en escenarios multilaterales.

"Tu paso por el Gobierno nos ayudó a mejorar el servicio exterior, a tener mucho mayor dignidad en donde quiera que asistimos juntos y también a ser un mejor Gobierno de manera integral", expresó Abinader.

El presidente señaló que la decisión de conceder la distinción fue adoptada durante los tres días de Gobierno desarrollados en Santiago de los Caballeros, desde donde se emitió el decreto correspondiente.

1 de 1 | El presidente Luis Abinader otorgó al excanciller Roberto Alvarez la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata. La distinción reconoce su gestión al frente de la Cancillería entre agosto de 2020 y agosto de 2026, durante la cual impulsó reformas para modernizar el servicio exterior y fortalecer la carrera diplomática.

Al recibir la condecoración, Álvarez agradeció el respaldo del mandatario durante su gestión y resaltó los avances en el reconocimiento de los méritos de los funcionarios diplomáticos, la mejora de sus remuneraciones, la ampliación de la protección médica y la rotación del personal del servicio exterior.

El exministro defendió una política exterior sustentada en la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional.

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