La respuesta de las autoridades ante las lluvias divide opiniones

Los participantes en un sondeo realizado por Acento expresaron opiniones distintas sobre la respuesta de las autoridades ante las lluvias que afectan al país. Unos expresaron sus inquietudes sobre la prevención, la suspensión de actividades y otros en la efectividad de las medidas para proteger a la población.

La pregunta planteada fue: ¿Considera que las autoridades han respondido adecuadamente ante las lluvias?

En el portal de Acento, el 64.29 % respondió que sí, frente a un 30.36 % que contestó negativamente. En la red social X, las respuestas afirmativas alcanzaron el 87.5 %, mientras que el 12.5 % consideró que las autoridades no han respondido adecuadamente.

En Instagram, sin embargo, predominó la valoración negativa: el 80 % respondió que no, frente a un 20 % que consideró adecuada la actuación de las autoridades.

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Usuarios cuestionan la prevención y las medidas adoptadas

Entre los comentarios publicados en Instagram, algunos usuarios plantearon que debieron suspenderse las clases y las actividades laborales para reducir la exposición de las personas a situaciones de riesgo.

"Deberían parar los trabajos al igual que las clases", escribió una participante. Otro usuario cuestionó la actuación de las autoridades y comentó: "Nunca hacen nada".

También hubo críticas relacionadas con la prevención. Una usuaria expresó: «No es respuesta, es prevención lo que se desea se haga adecuadamente», al señalar que la atención no debe limitarse a actuar cuando ya se han producido las consecuencias de las lluvias.

Otros comentarios cuestionaron que las autoridades no tomaran medidas más contundentes, mientras algunos participantes consideraron que las advertencias meteorológicas se habían emitido con anticipación.

La responsabilidad ciudadana también formó parte de la conversación. Un usuario preguntó si las personas debían depositar los desperdicios en los recipientes de basura en lugar de arrojarlos a la calle, en referencia a la posible obstrucción de los sistemas de drenaje.

En Facebook defienden las alertas, pero cuestionan la respuesta

En Facebook, algunos participantes respaldaron la difusión de alertas y recomendaciones para que la población tome precauciones.

«Han informado para que tomen precauciones. Eso es lo que debe hacerse porque somos responsables de nuestras vidas», escribió un usuario.

También defendió la comunicación preventiva y consideró que informar diariamente es una práctica correcta.

Sin embargo, otros participantes expresaron dudas sobre el alcance de las acciones oficiales. Entre los comentarios aparecieron preguntas como «¿Han respondido?» y cuestionamientos sobre cuáles instituciones estaban actuando.

También hubo usuarios que rechazaron atribuir toda la responsabilidad de las consecuencias de las lluvias al Gobierno y recordaron la importancia de la responsabilidad individual.

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